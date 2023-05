Árbitra denunció abuso en la Liga Paranaense de Fútbol y la suspendieron

Cómo fueron los hechos



La semana pasada se conoció la denuncia que Agustina Ávalos , árbitra de fútbol de Paraná, realizó contra un superior por intento de abuso sexual. La justicia comenzó a investigar al hombre encargado de designar árbitros para los diferentes cotejos de la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF).Cristela Devetac también es árbitra de la Liga Paranaense de Fútbol, pero se encuentra suspendida luego de haber denunciado a otro referí por abuso sexual simple.En diálogo con el programade, la mujer contó cómo fueron los hechos y el penoso camino que está atravesando tras haber denunciado a pesar de las advertencias de la Liga de no hacerlo.“Esta persona es arbitro nacional y hace muchos años que dirige”, señaló Cristela. Ella pertenece hace 4 años a la Liga Paranaense de Fútbol y en el 2021 decido comentarles a sus superiores que en dos ocasiones fue víctima de abuso de parte de un colega.“Cuando decido hablar, alguno de mis superiores, me dijeron que si hablaba me iba traer problemas en lo laboral, pero continué, hablé con el Consejo Asesor de Género que en ese momento se estaba conformando, y luego me suspenden por tres semanas. Una de las integrantes del Consejo, que ya no está más porque falleció, había armado un acta, de común acuerdo con esta persona, en la que decía que en el caso en que volviera a pasar, recién ahí podía realizar la denuncia”, pero Cristela no firmó dicha acta.“Es contradictorio tener que firmar algo que diga que en el caso que me vuelva a pasar, puedo denunciar”, sentenció.Finalmente, Devetac decidió radicar la denuncia ante la justicia. “Entre el 2021 y 2022 solamente recibí de parte de la Fiscalía de Género, dos llamados del equipo técnico, luego me informan que se archivaba la causa por falta de testigos; pero en uno de los dos abusos que recibí de esta persona fue en una comida donde éramos entre 20 y 40 árbitros aproximadamente.”.“En el primer hecho, estábamos dentro de la Liga esperando para cobrar el arancel, estaba con una compañera, se acerca a saludarnos y nos tira un comentario diciendo, pero a mí me toca la panza entre los pechos y el ombligo y me dice:. entonces le manifiesto que no me vuelva a tocar”, contó Cristela.La segunda vez fue al momento de celebrarse el mencionado almuerzo. Ella no iba a asistir porque no tenía forma de regresar a su casa, pero esta persona le manda un mensaje diciéndole que no se preocupara que él tenía la movilidad y que de alguna forma u otra tenía que pagarle.“Le dije que sus comentarios eran desubicados y que no iba a asistir y él me dijo que era todo un chiste. Quise creer que era así y fui. En la comida él me aprieta la cola, le digo que no me toque y me dice al oído. Cuando grito todos mis compañeros se dan vuelta para mirar, pero nadie dijo nada y todos siguieron en lo suyo”. Ninguno de los presentes se atrevió a respaldar a Cristela.Actualmente, la árbitra está “suspendida por tiempo indeterminado”; sanción que le llegó a principios de mes, luego de hacer conocidas las denuncias en los medios.Por otra parte, la mujer contó que todos sus colegas tienen “prohibido hablar” tanto con ella como con Agustina Ávalos, la otra denunciante.“No somos los únicos casos, hay cinco casos más, pero han evitado hacer la denuncia o hablar. A una de ellas la silenciaron, juegan con la necesidad de la gente”, dijo en relación al accionar de la Liga Paranaense de Fútbol.“Ninguna más tiene que seguir pasando esto, y quiero ese mismo lugar dentro del arbitraje, que lo hago con pasión además de ser mi trabajo. Quiero volver a una cancha”, reclamó finalmente Cristela.