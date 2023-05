Trabajadores de centro de día piden impugnar elecciones de delegado

Trabajadores del Centro de Día Aprendiendo a Ser de Paraná, denunciaron “irregularidades” en las elecciones para delegado que se desarrollaron esta mañana y piden que se impugnen.



“No sabíamos de la existencia de estas elecciones y nos encontramos con que desde un auto que llamaban a votar”, resaltó una de las trabajadoras, Belén, a Elonce al ampliar que “es algo irregular, porque no había padrón electoral ni las condiciones para que se desarrollen los comicios como un cuarto oscuro”.



“Era todo improvisado, a 100 metros del instituto se montó una mesa e invitaba a efectuar nuestro voto” sumó otro trabajador.



En esta misma sintonía, destacó que “al no saber de las elecciones no pudimos presentar listas somos 60 trabajadores que vimos vulnerados nuestros derechos para elegir nuestros representantes. Hoy nos enteramos que las elecciones tenían como postulante una persona que no había sido elegida por los trabajadores, sino que había puesto a dedo”.



En tanto, otro trabajador detalló solicitan “la impugnación de la votación y llamen a una nueva elección”.