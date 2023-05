La alegría de los hinchas de Patronato tras la victoria por 3 a 1 ante Temperley

Este sábado, Patronato triunfó por 3 a 1 contra Temperley, por la Primera Nacional en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Con esta victoria cosecha 18 puntos y se ubica en la posición 12. En ese sentido,recogió los testimonios de hinchas que celebraban esta nueva conquista.Un fanático Rojinegro sostuvo que “por fin ganamos, donde estuvimos muy sólidos. Hay que apostar a la Copa Libertadores ya que en esa competencia haremos historia. Me encantó el trabajo del arquero (Julio Salvá)”.Asimismo, un joven indicó: “Es una emoción. Por Primera Nacional ganamos en casa y eso es lo importante. Hay que venir al próximo partido y apoyar al equipo. Jugó muy bien Juan Cruz Esquivel”.Finalmente, otro sujeto remarcó que “me voy relativamente contento porque no se jugó bien, expulsaron a dos jugadores donde quedamos con ventaja numérica, pero no vi al fútbol. El triunfo tapa todo y es preocupante".