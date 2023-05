Susana cumplió 104 años: lo celebró con mucha alegría acompañada de su familia

Susana Larreche de Marcó cumplió 104 años y los celebró junto a su familia en la residencia geriátrica “La Serena”, ubicada en Avenida Raúl Uranga de la ciudad de Paraná. En ese sentido,dialogó con la cumpleañera y dos hijos.“Es emocionante. Dios me dio ocho hijos y un montón de nietos. Todos divinos, donde estudian y todavía los puedo disfrutar”, manifestó Susana.Además, agregó que “la vida es tan buena y linda que no me puedo quejar. Disfruto cada paso que dan mis hijos, nietos y bisnietos, soy muy feliz”.En tanto, uno de los hijos, sostuvo: “Tenemos una familia grande y linda. Vivíamos en Gualeguay, después en el campo de Corrientes para posteriormente venirnos a Paraná, donde sus últimos tiempos los está viviendo en la ciudad. Fue una mujer muy feliz y con mucha pila”.“Siempre trabajó como ama de casa. Cuando vivíamos en el campo les gustaban las plantas, después viajar y pasear para disfrutar de la familia”, expresó.Por último, una mujer indicó: “Somos ocho hijos, donde tiene 17 nietos y varios bisnietos. En estos días, tendrá a su tataranieto ya que mi hermana mayor será bisabuela. Pasó una vida con golpes y caídas, pero siempre tiró para adelante”.