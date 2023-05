Tai-Chi al aire libre: alumnos realizaron una muestra en la Costanera de Paraná

Un grupo de alumnos del gimnasio Ethos y de la Escuela del Cambio realizaron una práctica durante este sábado, en la Costanera de la ciudad de Paraná. En ese sentido,dialogó con Adrián Balcar y Marcelo Fuentes.“Estamos en un trabajo interdisciplinario como propone los ideales de Ethos, un gimnasio boutique en la región, ubicado en la Costanera de la ciudad de Paraná. En este caso, hicimos una actividad alternativa para conocer el Tai-Chi a través de la mano de Marcelo Fuentes que tiene una larga trayectoria en el tema, en donde me pareció un complemento ideal de la actividad física y para fomento de la salud integral”, manifestó Balcar.Asimismo, sostuvo que “a través de las redes sociales ‘Ethos Paraná’ encontrarán todos los medios de contactos. Los esperamos para pasar un buen momento y disfrutar del proceso”.En tanto, Fuentes indicó: “La idea era poder hacer una combinación de disciplinas con todos los aspectos y aprovechar el marco que tenemos en la Costanera para mostrar el Tai-Chi a las personas. Las clases son abiertas donde trabajamos con los alumnos del gimnasio y la escuela e invitamos a todos aquellos interesados que quieran acercarse a conocer esta actividad”.“El Tai-Chi es una práctica de línea oriental, en donde cualquier persona puede practicar. Al no tener contraindicaciones pueden ejercer la actividad desde niños hasta mayores de edad, el cual no importa la condición física sino las ganas de aprender un deporte con una dinámica muy suave y lenta”, sostuvo.Además, agregó: “Uno de los principales beneficios del Tai-Chi es la armonización de los aspectos energéticos, emocionales y mentales, como así también el trabajo con la condición física”.Por último, comentó que los interesados pueden contactarse con “la Escuela del Cambio que se encuentra en calle Villaguay 246, donde en las redes sociales me encuentran como ‘Marcelo Fuentes’”.