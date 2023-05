“Dan ganas de dejar todo”, lamentó productor afectado por la muerte de ovejas

Paraná Tristeza e impotencia de un productor al que una jauría le mató 29 ovejas

“Dan ganas de dejar todo, pero es difícil empezar algo nuevo”, lamentó ael productor ovino que dio cuenta de su tristeza e impotencia por la muerte de 29 ovejas de raza Texel tras el ataque de perros vagabundos.“Cuando me levanté para largarlas, primero, encontré cuatro y después el resto en la parte de atrás del corral: había algunas vivas y otras 29 muertas”, repasó Edgardo Benjamín Heinze, quien con 70 años está a cargo del Establecimiento Don Silvio, ubicado a la altura del kilómetro 63 de la ruta nacional 18, en la zona rural de Viale (departamento Paraná).Las pérdidas son inconmensurables. “Habíamos pasado la sequía, cuando las alimentamos con fardo, rollo y hasta con maíz, y ahora nos pasó esto… porque el campo mejoró con las lluvias que se registraron, está un poco más verde y los animales tenían para comer”, contó al remarcar que las ovejas muertas “todas eran madres y cuando abrimos algunas, ya tenían los corderitos formados”.“La cantidad de animales muertos llegará a 40 porque no creo que se salven las que están heridas, porque están muy machucadas y muy delicadas”, contó el productor ovino.Don Heinze donó la carne que se encontraba en buen estado a los vecinos que se acercaron cuando él avisó de la desgracia. “Volveré a trabajar, pero las pérdidas son totales en el momento, porque es algo que no se recupera más. Cazaron las madres más grandes, que son las más pesadas, y las pérdidas son irrecuperables, porque eran casi 50 corderos para fin de año”, especificó.En la oportunidad, el productor, que es propietario de unas 20 hectáreas de campo, se refirió a la situación económica del sector. “La situación para el productor ovino no es buena porque los precios en el campo no nos acompañan, antes no había pasto y ahora, que nos estábamos recuperando, nos pasó esto. Y no puedo culpar a nadie”, explicó Don Heinze al revelar que hasta le cuesta conciliar el sueño tras la desgracia.