Madre e hijo heridos en choque: imploran a conductor fugado que atestigüe

Policiales Mujer herida tras accidente en Paraná contó cómo fue la maniobra del auto blanco

Una familia destrozada

Adriana Sasia, de 41 años, y su hijo Nicolás, de siete años, permanecen internados en los hospitales San Martín y San Roque, respectivamente, como consecuencia de las graves heridas que sufrieron en el violento accidente registrado el lunes a la noche en Avenida Almafuerte y Ramón Mihura de la capital entrerriana.En la oportunidad, Sasia reiteró el pedido a testigos del accidente “para que se acerquen a brindar información porque nos dijeron que había un auto blanco involucrado, el que se dio a la fuga tras el accidente”. “Pedimos que nos brinden detalles respecto de qué auto pudo haber sido”, imploró. Quienes puedan aportar datos, deben comunicarse al 343 5334477.“Aducen que un auto que iba detrás la agarró detrás porque, imprudentemente, iba a alta velocidad”, comentó el hombre y cuestionó: “En Paraná se maneja muy mal, la velocidad ex excesiva y no se cumple con la distancia necesaria entre auto y auto”.“Mi hermana y mi sobrino estuvieron el domingo disfrutando en casa y el verlos el lunes, de la forma en la que los vimos a los dos, destrozó totalmente a la familia y queremos encontrar al responsable de este auto blanco”, insistió Sasia. “Le pedimos que si fue así como dicen los testigos, que vaya a la comisaría y que atestigüe si pasó por ahí o no, pero que por favor se presente”, remarcó.