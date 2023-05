Vecinos denuncian que perros quedaron abandonados en una vivienda

Vecinos de calle Vucetich al final, en barrio Scapelatto de la ciudad de Paraná, se manifestaron este viernes pasado el mediodía para dar a conocer su preocupación por la permanencia de varios perros que quedaron en una vivienda que, desde hace aproximadamente un mes, está sin moradores.En el domicilio había ocho perros librados a su suerte, de los cuales dos pudieron ser rescatados por los vecinos. Algunos están en el fondo y otros en la parte delantera de la casa.Esta mañana, cuando se asomaron por el techo de una vivienda lindera para tomar una foto del patio donde están los canes, advirtieron que uno de ellos estaba sin vida y los que quedan están en una situación desesperante ante la falta de comida.En diálogo con, una vecina relató que “desde hace un tiempo hay muchos animales, los más chicos se escapan a la calle y andan dando vueltas”.Otra mujer, cuyo patio limita con el de la vivienda abandonada, indicó que “los perros aúllan durante toda la noche, hasta la madrugada y no dejan dormir. Son unos cinco los que se escuchan”.Respecto a la propietaria de la casa, mencionaron que “vino hace dos días, entró y se fue de nuevo. Pensamos que estaba internada, pero no. Así no se puede seguir y lo peor es que uno no puede hacer nada”. Asimismo, dieron cuenta que uno de los perros “es malo, es peligroso, no podés ni arrimarte, pero debe ser del hambre que tiene”.Finalmente, los vecinos pidieron la intervención de la justicia o de alguna persona que pueda hacerse cargo de los perros.