Las enfermeras en su día, tras el fin de la pandemia: “Logramos salir adelante”

Se celebra, este 12 de mayo el Día Internacional de la Enfermera, una conmemoración que tiene como fin honrar a quienes llevan adelante este trabajo tan necesario. En el marco de la recordación, desde el Departamento de Enfermería del hospital San Martín de Paraná diagramaron una campaña de vacunación y promoción de la salud, registró“Celebramos trabajando por la comunidad con una campaña de vacunación antigripal, esquema de neumonía completo, hepatitis B y triple viral; también se hace prevención sobre el cáncer de mama y de cuello uterino; se brinda información sobre el dengue; y se realizan controles de niveles de glucemia”, comunicó ala jefa del Departamento de Enfermería del hospital San Martín de Paraná, Flavia González.En la oportunidad, dio cuenta de su labor como enfermera. “La vocación de servicio es algo que uno trae consigo y es la pasión y dedicación al cuidado de las personas, del semejante. Es estar en todos los momentos de la vida, los felices y los que no son tan gratos, pero en los que siempre la mano de enfermero, la palabra y su contención son de gran ayuda”, ponderó.“Y ser enfermero en un hospital público es muy gratificante porque estos desafíos no los tienen en otros lugares; es un aprender constante y estar preparados siempre”, remarcó.Por su parte, la subjefa del área, María Menguez, remarcó que, en el Día Internacional de la Enfermera, “salir a la comunidad a hacer prevención y promoción de la salud, es una satisfacción, sobre todo, después de la pandemia que nos tocó atravesar en este hospital, que es de alta complejidad y donde nos abocamos a los pacientes internados en terapia intensiva y en cuidados críticos”.En la ocasión, el secretario técnico del nosocomio, Mauro González, ponderó que “el enfermero es el trabajador que se desempeña con su cuerpo, la ciencia y la humanidad, porque es la persona que más tiempo pasa al lado del paciente, el que hace que los tratamientos que uno indique se puedan realizar y cumplir, y es el que nos alerta cuando las cosas no están funcionando como deberían y hasta cuando el paciente tiene un problema familiar o emocional”. “La tarea de todos los trabajadores de la salud, cada uno en su lugar, son fundamentales para que el paciente salga adelante”, destacó.El Día Internacional de la Enfermera se conmemora anualmente todos los 12 de mayo y es una celebración mundial promovida por el Consejo Internacional de Enfermera. La fecha se estableció en honor al nacimiento de Florence Nightingale.El Consejo Internacional de Enfermeras (ICN) ha celebrado este día desde 1965. En 1953 Dorothy Sutherland, una funcionaria del departamento estadounidense de salud, educación y bienestar, propuso al entonces presidente Dwight Eisenhower proclamar un Día de la Enfermera, pero no lo aprobó.En enero de 1974, se tomó la decisión de celebrar ese día el 12 de mayo al ser este el aniversario del nacimiento de Nightingale, considerada la creadora de la enfermería moderna. Cada año, el ICN prepara y distribuye el kit del Día Internacional de la Enfermera. El kit contiene material de información pública y educacional, para su uso por enfermeros de cualquier lugar.En la oportunidad, González refirió que “la demanda en el hospital San Martín siempre es alta, tanto en momentos económicos adecuados como en los complejos. Y desde la pandemia, se duplicaron las consultas tanto en consultorios externos como en internación”. “La atención se brinda a pacientes con y sin obra social, además de problemas que en otras instituciones no se pueden solucionar por la complejidad porque el San Martín es un hospital de alta complejidad”, recalcó.En números. “La guardia y la posta respiratoria atienen entre 200 y 250 personas por día. De hecho, el consultorio de demanda espontánea, de 8 a 20, llega a atender un promedio de 60 personas, pero cuando hay picos de afecciones respiratorias, ese número se eleva a 120 en solo ese sector”, comunicó el secretario técnico del San Martín.