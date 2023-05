Repudian a cardiólogo acusado de abuso: “Fue muy feo lo que viví”, dijo víctima

La semana pasada el Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de la resolución N.º 1740, desafectó de sus funciones a un cardiólogo del Centro Regional de Referencia “Dr. Gerardo Domagk” de Bajada Grande de la ciudad de Paraná, tras haber sido denunciado por abuso sexual.Este viernes, una importante cantidad de personas se congregó frente al nosocomio para acompañar a las víctimas y repudiar al acusado. Gabriela, una de las denunciantes relató aque “estamos luchando, gracias a Dios estoy muy acompañada por mis compañeros y por el hospital. Sé que no estoy sola y que no fui la única”.”, dijo e instó a que “lo hagan porque el hospital nos está ayudando, al igual que el equipo de psicólogos junto con la directora.Relató que cuando entró al consultorio el médico. No me pareció normal. Accedí a la atención. Luego, él”, dijo. Y continuó: “Salí normal, no dije nada porque mi marido se encontraba en el lugar y podía cometer una locura.. Pasó hace dos semanas”.“Mujeres, hablemos”, enfatizó, tras lo cual sostuvo que está embarazada. “Me acarició la panza. Por lo que. No viene de ahora, hace años que está haciendo lo mismo. No queremos que lo sigan cubriendo en ningún lado”, recalcó.Gabriela acotó que “uno siente impotencia, enojo, que un médico que te tiene que cuidar te dañe de esta manera”.Se sabe hasta el momento hay unas 12 denuncias, pero, probablemente podría haber más víctimas.El psicólogo Juan Bigoritto, expresó que “la decisión que tomamos como equipo de salud mental es conformarnos como un dispositivo de acompañamiento para recibir las demandas espontáneas. de las mujeres víctimas de esta situación”. Hasta el momento concurrieron alrededor de 10.“Todo acto de violencia genera un efecto de sufrimientos. Hay que hablarlo en un contexto de marco terapéutico”, afirmó.Por su parte, la referente social, María Hernández, sostuvo que “esto fue muy shockeante y sabemos que hay más víctimas en Bajada Grande y alrededores que no se animan a hablar porque los médicos tienen plata. Sabemos que este médico viene de larga data con estos abusos. Ha sido terrible lo que ha hecho con el poder del doctor”.“Es muy doloroso subir al colectivo y que te digan que están con nosotros porque sufrieron algo igual. La Justicia debe darnos respuestas rápidamente, porque deben sacarle inmediatamente la matrícula. No tiene que atender a ninguna menor, a ninguna mujer, a ningún niño ni a ningún varón”, cerró.