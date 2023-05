Cardiólogo denunciado por abuso: habrá un repudio frente al hospital Domagk

Policiales Denuncian a médico por abuso sexual en un hospital de Paraná

La semana pasada el Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de la resolución N.º 1740, desafectó de sus funciones a un cardiólogo del Centro Regional de Referencia “Dr. Gerardo Domagk” de Bajada Grande de la ciudad de Paraná, tras haber sido denunciado por abuso sexual.La madre de una de las víctimas denunciantes, contó en su momento aque su hija de 17 años, " se animó a hablar después de un mes . El día que asistió al hospital a realizarse una consulta con este médico yo no pude asistir porque estaba trabajando, pero me dijo 'mami el médico me levantó la remera para escucharme el corazón' y después yo le pregunté si la había tocado y dijo que no". Sin embargo, posteriormente, la adolescente confesó que el médico le había hecho sacar toda la ropa y la había tocado en partes de su cuerpo."Él no la trató como un médico, la hirió para el resto de su vida y a mí, como mamá, me duele mucho porque si lo hizo con mi hija, con quién más lo hizo", relató la madre y agregó que cuando la menor le preguntó al profesional por qué “la manoseaba”, éste le habría respondido: “El médico soy yo y sé lo que hago”.A una semana de conocida la denuncia, este viernes 12 habrá una manifestación frente al hospital Gerardo Domagk para repudiar el accionar del profesional, si bien ya no cumple funciones en el lugar, y exigir justicia.“Hay denuncias de tiempo atrás y tiene causas en el hospital San Martín, es muy triste todo esto, seguramente hay más víctimas y no se animan a hablar”, dijo la mujer a LT 14 y anunció que se congregarán “a las 9.30 en el hospital de Bajada para que salga más a la luz y todos vean lo que hizo este abusador y que si hay más casos que las chicas se animen a hablar”.