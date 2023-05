Lechuzas muertas en sede del CAE: habló el presidente de la institución

El malestar de socios, vecinos y hasta directivos de la entidad de la capital fue importante, lo que llevó a que se produjera un descargo oficial para informar lo que había ocurrido. Mediante un comunicado, la institución pidió disculpas y aseguró que lo sucedido "no contaba con el aval de la comisión directiva".En este sentido, el presidente de la institución, Emilio Fouces, indicó a Elonce que “las autoridades del club, tomamos conocimiento ayer por la mañana, concretamente a mí me llama un socio, diciéndome que había pasado por la sede de la playa del club y que había visto policías, yo en ese momento no sabía de qué me estaba hablando”, aseguró Fouces y agregó que “como institución nos sentimos tan afectados como la comunidad en general”.“El caso queda en manos de la justicia asique quien tenga que dar explicaciones de que fue lo que ocurrió, lo tiene que hacer ante ese marco”, concluyó el presidente de la institución.