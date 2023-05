Desde hace años tiene problemas de filtración con la vecina y no le dan solución

Marta Alasa ya no sabe a quién recurrir en busca de una solución para su vivienda. Se domicilia en un departamento en planta baja en barrio Paraná XIV, de la capital entrerriana que, debido a problemas de filtraciones con la vecina de arriba, se está deteriorando.Instancias de mediación a la cual la vecina nunca acudió, ayuda de familiares que la mujer se niega a aceptar, denuncias en la policía y en la justicia, hasta un pedido de ayuda en la oficina de Derechos Humanos. Desde hace cinco años, Marta inició un camino para poder estar en una vivienda en buenas condiciones, pero no encuentra la solución en ningún lado.“Este año el daño en mi casa se agravó y esta señora no quiere arreglar. He ido a la justicia y acudido a todos los canales correspondientes, como la ley manda, he ido a Mediación, pero ni siquiera recibió las cartas porque no abre la puerta”, comenzó relatando la mujer aConcretamente el problema es que la vecina de arriba “tiene los caños rotos del baño y la cocina y me está cayendo toda el agua. En este momento donde más me está cayendo es en el baño, que directamente no se puede entrar, es un asco total, es un foco infeccioso y podés contraer cualquier tipo de enfermedad. Te estás lavando la cara o en el inodoro y te cae agua en la cabeza”, graficó. Para agregar que “ahora se está comprometiendo la parte de la cocina y está cayendo agua sucia por las paredes”.“He hecho todo lo que corresponde”, dice entre bronca y casi resignación. Buscó asesoramiento legal, pero por esa vía tampoco se pudo avanzar. Según contó el IAPV le ofreció un perito que elaboró un informe, pero el juez lo rechazó por no estar matriculado. Contratar a un profesional para que haga ese estudio le sale entre 45.000 y 50.000 pesos y no está en condiciones económicas para afrontar dicho gasto.“El diálogo con ella es imposible, no hay caso”, indica Marta sobre la relación con su vecina. “Hasta me comuniqué con familiares que quisieron ayudarla, pero se niega, no quiere arreglar, no quiere hacer nada ni acepta nada. Inclusive caí a la oficina de Derechos Humanos desde donde hicieron una nota para el IAPV pidiéndoles un profesional matriculado, pero ni siquiera con los Derechos Humanos, que están en defensa, puedo lograr algo”, lamentó.“Espero que la justicia o alguien tome cartas en este asunto. Esto es un peligro inminente, no es algo que se me ocurre a mí”, dijo finalmente la mujer como rogando una solución para su vivienda.