Trabaja como florista desde hace 41 años en la peatonal y lo quieren desalojar

Marcelo Mansilla es epiléptico y desde hace 41 años se desempeña como vendedor de flores en la zona de la peatonal San Martín de Paraná. Con el inicio de la obra de refacción del espacio, la municipalidad lo trasladó a la Plaza Alvear, pero ahora lo quieren desalojar bajo el argumento de tener “una plaza sin vendedores”.En diálogo con, el hombre contó que durante 40 años “estuve en peatonal y Cervantes, ahora estoy entre Laprida y La Paz, en la plaza Alvear. Mi certificado (de discapacidad) no es mentira y no pido planes, sólo pido trabajar porque soy el sostén de mi familia”.“Quiero reclamar que me dejen trabajar porque soy discapacitado, pero eso no me impide desempeñarme como florista porque toda la vida lo hice”, dijo Mansilla para aclarar que quiere una solución “por el buen camino y no una pelea”.Tras ello, recordó que cuando fue trasladado, “el intendente Bahl me hizo traer con la empresa constructora que realizó el piso de cemento sobre el cual quedó instalado el puesto de flores, pero sin ningún papel, ni siquiera me notificaron en ese momento”.“Ayer vino personal de Control Urbano y me dijeron que me iban a desalojar a la noche porque hay menos tránsito; pero tengo plantas y cosas dentro del kiosco y no tengo en qué llevarlas. Quiero que me dejen trabajar como toda la vida lo hice y que esto llegue a buen puerto”, reafirmó.Consultado sobre los motivos por los cuales las autoridades comunales quieren que abandone el espacio, el florista puntualizó: “Quieren tener la plaza sin vendedores, quieren que esté vacía”.Finalmente, y en relación a cómo está la situación con las ventas, dio cuenta que al ser trasladado a la plaza mermaron considerablemente: “cambia muchísimo, no es lo mismo, por más que sea una cuadra de diferencia”.