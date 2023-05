La historia detrás de "El Depredador" que recorre las calles de Paraná

El alienígena conocido como El Depredador llegó desde su galaxia hasta la Tierra para cazar los corazones de los paranaenses. Se trata de Edgar Martel, El Depredador, oriundo de Paraguay, quien ase mostró “contento” por su paso por la capital entrerriana.Es que, por estos días, llamó la atención el andar del espeluznante extraterrestre por las calles de la ciudad.dialogó con el personaje para conocer más acerca de su estadía y los motivos que lo llevaron a posar al lado de niños, jóvenes y adultos que quieran tomarse fotografías con él.“Soy artesano y al traje lo fabriqué, en unos ochos meses, para venderlo o alquilarlo porque El Depredador, como lo vimos en la película, es muy alto y yo soy bajo de estatura. Este atuendo no era para mí, pero viendo que nadie lo quería ni alquilar, decidí ponérmelo y, debido a la máscara, nadie iba a reconocerme”, repasó Martel.Y continuó: “Caminando por las calles de Paraguay, me paré en una esquina, frente a un banco, pero el gerente se asustó, me denunció como sospechoso, vino la patrulla y me llevaron a la comisaría; aunque valió la pena porque en la comisaría me esperaba toda la prensa, llegué a las redes sociales y me hice viral. Y así comencé a tener invitaciones para visitar muchos países”.El Depredador ya visitó más de diez países, entre estos, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y ahora Argentina; luego será el turno de Chile, México y Estados Unidos.“Causo sensación y furor porque a todas las ciudades a las que llego, soy la novedad de las redes sociales y todos me etiquetan en sus fotos y así me hago viral porque El Depredador se toma la foto con todos, con grandes y chicos”, destacó al remarcar que él mismo diseñó el traje según su propia imaginación. “Los guantes son de moto y les agregué silicona negra para que asemeje a las garras de El Depredador; también tiene luz LED, cuero sintético, goma-eva, caucho y silicona”, comentó.En la oportunidad, reveló que “son reales” los cráneos que luce en su traje. “Son de dos monos y dos perros que eran mis mascotas”, confesó aal comentar que, en un viaje a la provincia en la que nació, en Paraguay, los desenterró y los colocó para que formen parte de su atuendo. “Me cuidan y me protegen a todo lugar al que voy porque la gente me trata de maravilla”, destacó El Depredador.Martel invitó a los interesados a visitar sus redes sociales “Martel, Depredador de Paraguay”, donde se podrán apreciar imágenes de sus viajes. “A cada país al que voy, cobro un dólar por la foto, pero acá, simplemente, 300 pesos; y quienes no tienen el dinero, se las obsequio gratis, de corazón, y con el simple hecho de que me apoyen en mis plataformas digitales”, mencionó.