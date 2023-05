La historia del seminarista entrerriano que el Arzobispado propuso como santo

Paraná Inició proceso de beatificación de dos laicos y alumno del Seminario de Paraná

Meses previos

Aceptación

Largo proceso

Virtudes y milagros

Canonización

Quería ser sacerdote

Su sentido redentor

Victor Schiavoni, hijo de Víctor, de oficio ladrillero, hermano de cuatro -tres hermanos que viven en Río Grande, Tierra del Fuego, una hermana que permanece en Entre Ríos-, fue un chico de misa y asistencia casi perfecta a la iglesia. Nació en la zona rural de Lucas González (a una legua del pueblo, dirá su tía Graciela), pero asistió a la primaria en el Colegio Castro Barros San José de las Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas, la misma congregación que denunciaría al cura Juan Diego Escobar Gaviria por abusos en la casa parroquial de la iglesia San Lucas Evangelista.La enfermedad consumió su vida en pocos meses. Esos meses estuvo prácticamente aislado en una habitación del Seminario a la que tenían acceso sólo un puñado de sacerdotes. Ninguno de los compañeros de entonces -los primeros 90- pensaban en su faceta de santidad. Lo veían como un chico normal, algo retraído quizá, pero no más que eso. Pero en aquellos meses previos a su muerte empezó a escribirse la historia sobre la incipiente santidad de Víctor Schiavoni.La novedad se conoció el lunes 8 del actual en la Iglesia Catedral durante la misa de acción de gracias por los 25 años de ordenación episcopal de Puiggari.Una comunicación del Dicasterio para las causas de los santos, fechada el 28 de marzo de 2023, indica que “no existen obstáculos para dar curso a la causa de beatificación y canonización de los mencionados siervos de Dios, y que se procederá según las normas establecidas para las investigaciones diocesanas de las causas de los santos”.El camino a la santidad, no obstante, es complejo y largo.Al fallecer una persona “con fama de santidad”, el obispo local y el postulador de la causa piden iniciar el proceso, presentando ante la Santa Sede un informe sobre la vida y virtudes de la persona. La Congregación para las Causas de los Santos examina el informe y dicta el decreto “Nihil obstat”, es decir, que no hay impedimento para iniciar los estudios en profundidad. El candidato es llamado Siervo de Dios.Una vez que se tiene el “Nihil obstat”, el obispo diocesano dicta el decreto de Introducción de la Causa del ahora Siervo de Dios.A nivel diocesano se estudia la vida del siervo de Dios y se prepara un informe con testimonios y pruebas documentales que afirmen que efectivamente vivió como un santo, identificado con Jesús. Este informe, que requiere de años de trabajo, se envía luego al Vaticano para su análisis. Entretanto, el postulador de la causa difunde su devoción privada, de modo que se haga más conocida su figura.La Santa Sede analiza los documentos presentados por el tribunal local y, si es el caso, declara que el candidato es venerable. Es decir, que vivió y practicó las virtudes cristianas en grado heroico: las cuatro virtudes cardinales (justicia, templanza, fortaleza y prudencia) y las tres teologales (caridad, fe y esperanza).Para la beatificación de una persona cristiana, además de las virtudes heroicas, se requiere un milagro obtenido a través de su intercesión y verificado.Las beatificaciones las realizaba generalmente en Papa, en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Pero desde octubre del año 2005, bajo el papado de Benedicto XVI, la Congregación para las Causas de los Santos dispuso para las ceremonias de beatificación la celebración en la diócesis que haya promovido la causa y, eventualmente, la realización en Roma.Con la canonización, al beato le corresponde el título de santo. Para llegar a esto, hace falta otro milagro, ocurrido después de su beatificación. Al igual que ocurre en el proceso de beatificación, el martirio no requiere habitualmente un milagro. Esta canonización la hace el Papa en la basílica de San Pedro o en la plaza de San Pedro del Vaticano. Mediante la canonización se concede el culto público en la Iglesia católica. Se le asigna un día de fiesta y se le pueden dedicar iglesias y santuarios.Cuando Víctor Schiavoni llegó al Seminario tuvo como guía espiritual al cura Fernando Ezcurra, hermano de Alerto Ezcurra.“Víctor quería ser sacerdote. El propio padre Fernando Ezcurra lo llevó al Seminario”, cuenta Graciela, tía de Víctor, que compartió la crianza del chico junto a la abuela, Antonia Battauz. “Era muy pegado a nosotras”, recuerda.Su sueño era ser sacerdote. Pero llegó hasta quinto año de la secundaria como pupilo en el Seminario. El 8 de mayo de 1995, durante una visita a la Virgen de Luján, apareció la primera señal de alarma. El 25 de mayo volvió de visita a Lucas González y lo convencieron de ir al médico. No le encontraron nada particular. Volvió a Paraná. Falleció el 7 de septiembre de ese año.-No, para mí era un chico normal, como cualquier otro. No notamos nada. Para mí era un chico normal, como sus otros hermanos. Nunca noté nada especial. No sé qué pudo haber pasado, si hubo algún milagro como dicen. Era un chico bueno, muy de la casa, de ir a misa, nada más. Los sacerdotes dicen que hubo algo especial, porque él aceptó de buena manera la enfermedad y que nunca se quejó.-Lo trajimos para acá. Lo velamos en la iglesia de Lucas González y lo enterramos en el cementerio de acá. A veces vemos a algunas personas de Paraná que visitan su tumba, pero nada más.Durante sus meses postreros en el Seminario, Víctor permaneció prácticamente recluido. Su contacto con el mundo exterior sucedía a través de intermediarios, los sacerdotes Pedro Barzán, el entonces seminarista Mario Gervasoni -condenado en la Justicia por falso testimonio-, y el ahora arzobispo Juan Alberto Puiggari.Algunos testimonios recobran la figura extraordinaria del joven seminarista. Y destacan que “la manera en que asumió la voluntad de Dios fue heroica, viviendo el sufrimiento con gran alegría, habiendo descubierto su sentido redentor. Las sesiones de rayos lo dejaban realmente molido, hasta ni podía sostenerse en pie, pero él lo vivió todo sin quejarse. Para evitar las hemorragias le taponaban la nariz con algodón, y cuando cesaba de perder sangre la enfermera debía quitarle este algodón adherido ahora al interior de su nariz por la sangre seca, por lo que el tirón para extraerlo causaba un agudo dolor, a lo que él siempre reaccionaba con una sonrisa”, concluye. Fuente: (Entre Ríos Ahora)