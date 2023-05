Alumnos de escuela de Paraná colectan donaciones para Suma de Voluntades

Los alumnos del 1º año de la secundaria del Instituto Privado “Miguel de Cervantes Saavedra” iniciaron una colecta de ropa de abrigo y alimentos no perecederos para donar a las personas en situación de calle a través de la ONG Suma de Voluntades.“Este es un proyecto interdisciplinario que surge del espacio de Orientación y Tutorías donde el eje transversal es la solidaridad; y así surgió, junto a los alumnos del 1º año, el poder hacer esta campaña solidaria para las personas que están en situación de vulnerabilidad y todo lo donado será entregado a Suma de Voluntades, que es una ONG que conoce de esa realidad tan dura”, comunicó ala profesora de Lengua y Literatura, Silvina Murachioli.En ese sentido, la docente bregó para “que se multipliquen las ganas de ayudar y de pensar siempre en las realidades, muchas veces inhumanas, por las que atraviesan las personas, y que todo eso no nos sea indiferente”.Los interesados en colaborar con la colecta de ropa de abrigo y alimentos no perecederos pueden hacerlo en la sede la Cultural Inglesa -en calle Alem 140- desde el jueves y hasta el viernes inclusive, de 7 a 12hs.“Queremos invitar a todos a colaborar con las personas en situación de calle donando ropa de abrigo y zapatillas que estén en buen estado, o alimentos no perecederos”, instó Clara, una de las estudiantes. “En la materia nos enseñan los valores y que siempre hay que ponerse en el lugar del otro”, argumentó otro de los alumnos.En la oportunidad, se anticipó que la comunidad educativa, en el marco del Día Internacional del Donante de Sangre, el 1º de junio -desde las 8- en Plaza Sáenz Peña, desarrollará una campaña para concientizar sobre la temática; y para el mes de agosto se organiza la campaña del juguete a beneficio de los pacientes internados en el hospital San Roque.