Concejales consultan al Ejecutivo por Plan de Manejo Ambiental del Islote Curupí

El bloque de concejales de Políticas para la República presentó en el Concejo Deliberante de Paraná un pedido de informe al Departamento Ejecutivo Municipal por medio del cual pretende obtener datos sobre el Plan de Manejo Ambiental del Islote Municipal Curupí que dé cumplimiento a la Ordenanza Nº 10.024 de 2021.“La normativa establece que previo al ingreso masivo de personas al islote, se debe contar con un Plan de Manejo Ambiental, que es el instrumento que definirá la forma de intervenir y usar este espacio”, fundamentó ala concejal Anabel Beccaría.Y explicó: “La ordenanza fue aprobada en 2021, desde nuestro bloque la acompañamos porque creíamos que era muy positivo el utilizar este espacio y acercárselo a los vecinos, porque el municipio se comprometía a elaborar un Plan de Manejo Ambiental y a ponerlo a discusión y debate entre todos los ciudadanos a través de una audiencia pública, pero a 2023 no encontramos ese Plan y es por eso que presentamos este pedido de informes, tras el cual, el Ejecutivo tendrá 90 días para responder”.Por su parte, el concejal Emiliano Murador, sumó: “Pretendemos conocer a la brevedad si las obras que se realizan responden a un plan, si están abaladas por un profesional y si responden a criterios ambientales prestablecidos”.“Necesitamos conocer la documentación respaldatoria que certifique que esas acciones son beneficiosas y no hay ninguna cuestión perjudicial para el islote, al que hay que cuidar con delicadeza”, remarcó.Los ediles señalan para alcanzar una metodología social y ambiental no destructiva ni degradativa, la Ley Provincial Nº 10.479 en su artículo Nº 29, expresa que cada Área Natural Protegida ya constituida o a constituirse, deberá presentar para su aprobación su propio Plan de Manejo Ambiental.