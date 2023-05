Mujer e hijo graves tras choque: buscan testigos y dan detalles de las heridas

Cómo fue el choque según la Policía y otros detalles

Un grave accidente de tránsito se produjo el lunes a la noche en Avenida Almafuerte y Ramón Mihura dela capital entrerriana. Producto del hecho, la conductora de uno de los rodados y su hijo, de siete años, que iba como acompañante, padecieron lesiones de gravedad, por lo que ambos permanecen internados en los hospitales San Roque y San Martín. Sucedió entre las 20.30 y las 21.Al respecto, Leonardo Sasia, hermano de la mujer, reveló aque el chofer del otro auto involucrado declaró que había un tercer vehículo involucrado, por lo que buscan testigos.“Estamos pasando el peor momento. No nos confiamos de la palabra del conductor. El que la chocó a Adriana testifica que,. Nos dirigimos a la Comisaría Tercera para asesorarnos y nos dijeron que pasaba a la Fiscalía”, contó el hombre.Acotó que “mi familia está en el hospital con”.“El del Corsa dijo que él la choca porque, supuestamente, otro auto la toca primero y se da a la fuga, pero hay personas que dicen que no, que fue él quien la chocó y que, producto de eso, el auto de mi hermana termina contra la columna”, expresó en diálogo conAdemás, cuestionó que a quien iba al mando de dicho rodado “no se le hizo test de alcoholemia”.Enseguida hizo hincapié en que “ella es muy prudente. Jamás manejó a velocidad. Anda a 40 o 50 kilómetros por hora.”.“A, además de cortarse el rostro con el parabrisas”.“Si no iban con cinturón, no cuentan el cuento. Hubieran fallecido”, consideró Leonardo Sasia quien pidió a testigos que se contacten con él al 343-154385137.Fuentes policiales confirmaron aque un automóvil Ford Ka ,conducido por una, ambos con domicilio en San Benito,con sentido Este-Oeste. “Por circunstancias que se tratan de establecer”, el rodado fue colisionado en la parte trasera por un Chevrolet Corsa, al mando de un hombre de 37 años.Como consecuencia del impacto, la conductora del Ford perdió el control y chocó. La misma sufrió “un golpe de consideración en la cabeza y el pecho”, mientras que el chico “no tenía lesiones visibles”.En el primer nosocomio establecieron que“Se le realizaron placas y corroboraron fractura de mandíbula”, por lo que“para colocación de tubo de tórax y reducción de mandíbula”, se informó aAmbos quedaronde los nosocomios mencionados, a la espera de evolución, mientras que en el lugar del siniestro intervino Accidentología Vial para establecer los pormenores del choque.