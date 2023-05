Vecinos de Paraná disfrutan de la renovada Plaza Sáenz Peña

La Plaza Sáenz Peña de la ciudad de Paraná fue reinaugurada este lunes por la tarde con una serie de propuestas artísticas, culturales y recreativas. El acto estuvo encabezado por el intendente Adán Bahl y contó con la presencia del gobernador Gustavo Bordet.



Los vecinos de la zona se mostraron contentos con la renovación de la plaza y dialogaron con Elonce. Una mujer afirmó que la plaza “quedó una belleza” y que siempre viene a caminar con su amiga. “Hoy, que es un día especial, me vine con ella para tomar unos mates y escuchar la banda de la policía”, agregó.



Otra vecina manifestó: “Estamos muy contentos de que reabrió porque nos encanta venir”. Un hombre que vive frente a la plaza desde 1997 expresó que “la renovación la dejó hermosa”.



La Banda de música de la policía de Entre Ríos fue una de las propuestas destacadas en la tarde de otoño en la inauguración de la plaza. El subdirector de la banda, Marcelo Cesar Nani, afirmó que “para la banda, la renovación de la plaza tiene una importancia muy grande porque es un lugar histórico para la banda; en este lugar fue el cuartel del general Ramírez y no tenemos certeza, pero probablemente la banda haya salido de esta plaza”.



El director de la Banda, Jorge Orlando Martínez, también habló con Elonce y comentó que “hoy me habló gente desde lugares cerca de Paraná, que nos siguen en la página y que venían a ver la banda y para nosotros es algo muy lindo”. Además, adelantó que “hoy vamos a tocar un adelanto de lo que va a ser el recital aniversario de la banda, cumplimos 203 años”.



La Banda de música de la policía de Entre Ríos dará una función el próximo viernes a las 20hs en su sede de Carbo 491.



Por otro lado, el grupo de Golf Crochet tiene su espacio en la renovada Plaza Sáenz Peña: “La plaza quedo una belleza”, dijo una jugadora. Mientras que otra concluyó, que “estamos muy felices del nuevo espacio que se nos otorgó en la plaza para disfrutar del deporte”.