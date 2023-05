Bahl sobre obra en arroyo Colorado: “Es mejorar la calidad de vida a vecinos”

El intendente Adán Bahl encabezó este lunes el acto de apertura de sobres en el marco de la obra que contempla mejoras de calles, veredas, arbolado, iluminación, cloacas, agua y desagües pluviales en los barrios Güiraldes y La Milagrosa de Paraná. “Es una obra del PROMEBA que gestionamos durante casi un año y medio ante Nación”, comunicó el mandatario municipal y a Elonce dio cuenta de “la satisfacción de la palabra empeñada”.



“El programa implica obras de calles, agua, cloacas, la sistematización y la limpieza del arroyo Colorado, el tratamiento de la iluminación y se contempla la parte ambiental. Es una obra muy importante, varias veces millonaria y que no es posible de realizar con fondos municipales”, especificó Bahl al aclarar que la segunda etapa de la obra abarcará a los barrios Hijos de María y Lomas de Mirador. “Son obras en los barrios para mejorarles la calidad de vida a los vecinos”, remarcó.



En la oportunidad, el intendente destacó el trabajo de las vecinales que, durante décadas, se pusieron la obra al hombro, además de la confianza depositada en su figura. “Cumplimos con la palabra, les agradecemos la confianza y desde mañana trabajaremos para la segunda etapa para que alcance a los otros dos barrios”, prometió.



“La gestión es una clara señal para los gobiernos que vienen porque no solo con recursos propios se hacen las obras sino también con una eficiente gestión, con el acompañamiento de Provincia y Nación, lo que se puede ver todos los días en Paraná”, ponderó.



En la ocasión, una vecina agradeció al intendente “por el esfuerzo de negociar en Buenos Aires para el barrio”. “Hace tantos años que esperábamos por esta obra porque por el puentecito ya no se podía pasar”, comentó.



“Es un día histórico para nuestra ciudad porque será una obra fabulosa que beneficiará a muchísimos vecinos”, destacó otro de la vecinal La Milagrosa. (Elonce)