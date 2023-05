Venta de tortas fritas, la alternativa laboral de dos emprendedores

Con el frío que se está registrando hoy en la capital entrerriana, muchos paranaenses han optado por comprar tortas fritas para disfrutar de una tarde cálida y deliciosa en casa. En ese sentido,dialogó con Daniel y Mariano, dos emprededores, quienes tienen un puesto en la intersección de las calles Francia y Blas Parera.“Un fin de semana como el de hoy se puede trabajar ya que la gente sale en familia y compra tortas fritas donde por más que esté el sol, vendemos igual. Hace dos meses, aproximadamente, que estamos en este lugar debido a que antes nos encontrábamos en Artigas y Provincias Unidas”, manifestó Daniel.Con respecto a la receta, sostuvo: “A las tortas fritas las hace mi compañero ya que él es panadero, yo ayudo nomas”.En tanto, Mariano indicó que “muy lindo día donde la llovizna nos ayuda. Me enseñó mi mamá y después trabajé en varias panaderías, en la cual fui agregándole mi propia receta. Tienen mi identidad”.“En una tarde como la de hoy ocupo 30 o 40 kilos de masa donde ya la traigo preparada y todo es casero. A las 3 horas me levantó para realizar los pastelitos, después fritamos y luego venimos al puesto. Me encanta mucho la panadería”, expresó.Finalmente, se refirió a los precios: “Las tortas fritas y las bolitas cuestan tres por $250, mientras que los pastelitos valen $750 la media docena”.