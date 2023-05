Niños, jóvenes y pescadores de Puerto Sánchez recibieron chalecos salvavidas

Testimonios

Prefectura Naval Argentina, sede Paraná, realizó una capacitación para los vecinos de Puerto Sánchez. Asimismo, se supo que muchos niños y adolescentes culminaron su curso de natación que desarrollaron en el Club Atlético Estudiantes.Al respecto, el intendente Adán Bahl, señaló aque “estamos muy contentos porque los chalecos son para pescadores que forman parte de nuestra identidad, porque es una actividad noble que recoge los frutos que llegan luego al sector gastronómico. Son una parte de la cadena del sector turístico”.Comentó que “desde diciembre y hasta hoy realizaron un curso de capacitación. Se llevó a cabo en la parte de natación. IAPSER, a través de Mariel Ávila, tuvo la idea original. Es muy importante porque para salir a pescar deben tener las medidas de seguridad correspondientes. Los chalecos que se les entregan hoy son aportados por la fundación del Instituto del Seguro. Club Estudiantes y Prefectura Naval nos cedieron las instalaciones”.“Estamos frente al río y hay gente que no sabe nadar. Si trabajamos en el río es complicado y es necesario tener medidas de seguridad. Estamos felices de acompañar a este sector por su actividad cultural, ancestral. Es un trabajo en conjunto con el gobierno provincial. Es enseñarles a nadar y darles las herramientas”, resaltó.Por su parte, Mariel Ávila, presidenta de Fundación IAPSER, remarcó que “en la fundación uno de los pilares es la capacitación, trabajar en red con el municipio y la gente. Cuando ocurren este tipo de situaciones se generan grandes esfuerzos, pero con un objetivo común que tiene que ver con lo turístico, la seguridad, la capacitación, del cuidado de los chicos que están en contacto con el río”.“Es importante que todos los que tengan contacto con el río cuenten con las medidas de seguridad necesarias para poder disfrutarlo y realizar sus actividades”, agregó.Dijo que “la idea es continuar, porque hay muchas acciones que se hacen desde la educación y que tienen que ver con el contacto con el río. Es fundamental generar estos espacios y trabajarlos con todos los municipios de la provincia”.En tanto, Liliana Guzmán, subsecretaria de Deportes de la Municipalidad, dijo que “es el cierre de una primera etapa muy positiva del programa Puerto Sánchez Nada. La convocatoria fue muy buena. Fueron 17 chicos los que participaron de clases de natación. Luego se capacitaron con guardavidas. Hoy hacemos el cierre de la edición con Prefectura, que dará otra capacitación”.Isaías recibió su chaleco y comentó que “hice el curso de natación, aprendí a nadar. Yo no tenía ni la menor idea. Me metí a la pileta y el primer día me re ahogué, no fue fácil. Después me empezó a gustar, le agarré la mano y después nadaba re bien en la pileta grande, sin ningún problema”.“Los sábados salgo con mi tata a mojarrear. Ahora me llevo el chaleco para cuidarme”, agregó.Valeria dijo que “recibimos los chalecos después de hacer el curso y estamos re contentos. Yo ya sabía nadar, pero afiancé mis conocimientos, fue una experiencia muy linda. En vacaciones de invierno salgo a pescar así que el chaleco es una seguridad”.Leandro, por su parte, resaltó que “me gustó ir a nadar, estuvo buena la experiencia, me gustaría volver a hacerla. Afianzamos conocimientos”.Claudia, indicó que “vine a buscar el chaleco de mi hijo que hizo el curso de natación. Me gusta que sepa nadar, el río es fulero. Él no pesca, pero le interesó el curso. Somos de El Morro y nos juntamos siempre en Puerto Sánchez”.