Imágenes: Autos antiguos y paisajes entrerrianos en 100 Millas Históricas

Rally de autos antiguos y clásicos

La emoción y la adrenalina de las carreras de autos antiguos están presentes en Paraná con la celebración de la XXII edición de las "100 Millas Históricas" - Copa Johnson Acero. El evento se realiza durante este fin de semana y promete un recorrido espectacular por los paisajes entrerrianos más hermosos.La carrera, que comenzó este sábado por Paraná, se extenderá por varias localidades cercanas antes de regresar a la capital provincial para la entrega de premios.El recorrido inicial de 170 km por la ruta de las Lomadas Entrerrianas es solo el comienzo de una aventura que tendrá una parada para el almuerzo en la Casa de Campo El Descanso. La segunda etapa de la carrera dará paso a la cena, brindis, música en vivo y, por supuesto, la entrega de premios en Villa Elsa.estuvo presente en Plaza Mansilla desde donde partirá el Rally y dialogó con algunos competidores. Una navegante, contó:“Mi marido es el piloto y yo soy su navegante, venimos no solo a competir sino a pasarla bien y ver gente que capaz vemos una sola vez al año donde compartimos la misma pasión”, agregó la mujer. En tanto, el esposó, indicó: “Es un auto muy lindo y complicado de manejar, porque no tiene ABS, no tiene dirección hidráulica, no tiene control de tracciones, estabilidad, entonces es manejar como se manejaba antes, pura potencia; 200 caballos de fuerzas y frenos convencionales”.Por otro lado, los dueños de un Mercedes Benz, manifestó“Nos acaban de dar una hoja de ruta donde nosotros tenemos que cumplir con unos tiempos de pasos, siguiendo una determinada velocidad y lo que estamos haciendo con mi copiloto es practicar la largada. Es importante que los cronómetros, que es la única herramienta que tenemos, este sincronizados”, explicó