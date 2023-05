Alessandra Waitomo presentó sus dos últimas novelas en la Biblioteca Provincial

Este jueves se realizó en las instalaciones de la Biblioteca Provincial de la capital entrerriana, y a sala llena, la presentación de las dos últimas novelas de Alessandra Waitomo. En ese sentido,dialogó con la autora.“Son las dos novelas que saqué durante la pandemia, quienes no pudieron ser presentadas, así que este jueves tuve la oportunidad en la Biblioteca Provincial de poder tener este espacio para presentar la novela de bullying, venganza y drama, así como también ‘La isla de las respuestas’ que es de misterio y fantasía, donde trata sobre todos los misterios que no tienen respuestas en la vida, pero en una isla se las pueden encontrar”, manifestó Waitomo.Además, agregó que “para el lector que le guste el drama y la violencia le recomiendo ‘Madraza’, mientras a quien le encante algo más suave, lindo y esperanzador le sugiero ‘La isla de las respuestas’”.Con respecto a la asistencia de alumnos de Comunicación Social, sostuvo: “Me puso muy contenta, no esperaba tanta gente donde fue una sorpresa. Me hicieron un montón de preguntas, en el cual ellos estaban haciendo un trabajo practico para su carrera y que me hayan elegido a mí, fue maravilloso”.Acerca de su libreta personal, indicó que “siempre en mi cartera tengo una birome y un papel. Para los que escriban, les recomiendo que lleven algo para anotar”.Por último, se refirió a su nombre artístico: “Alessandra se debe a mi nombre real que es Alejandra, pero me gusta más la versión italiana, y Waitomo a un lugar de Nueva Zelanda que consiste en unas cavernas donde en el techo hay unas larvas que se iluminan en la oscuridad con una luz azul, el cual muchos lo llaman como la octava maravilla de la naturaleza”.