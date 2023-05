La alegría de los hinchas de Patronato tras la goleada en Copa Libertadores

Así fue la previa del partido

Video: Patronato-Melgar: La provincia se vistió de fiesta para disfrutar de la Copa Libertadores en Paraná

El equipo de Patronato vivió una noche histórica tras hacer su debut por Copa Libertadores en su estadio Presbítero Bartolomé Grella. En ese sentido, el elenco argentino logró una contundente victoria por 4 a 1 ante Melgar de Perú, donde el Rojinegro sumó sus primeros puntos en la competencia internacional. Los hinchas del equipo paranaense celebraron con entusiasmo este importante logro para su equipo.: “Es una fiesta este triunfó, estoy muy contento de volver a la cancha y del resultado”.“No puedo hablar de tantos gritar los goles, por fin se nos dio de local y nuestra cancha, es una emoción terrible”, dijo un hincha.“Después de tanto sufrimiento valió la pena la espera”, indicó un señor.“Este triunfo es lo mejor que hay”, agregó un hombre“Es un placer disfrutar de este partido”, manifestó otro simpatizante.“Estamos viviendo un sueño; cuando clasificamos a la copa me propuse disfrutarla, porque lo importante iba a ser el torneo internacional, pero vivir esto y volver a nuestra casa a donde me crie, no se puede explicar la felicidad que tengo”, expresó un joven.Un sujeto oriundo de Victoria, comentó: “Venimos a todos los partidos para acompañar a Patronato porque es de Entre Ríos. Siento una emoción grande y es inexplicable lo de estar en este momento”.A su vez, un hombre contó que “fue espectacular. Le pido a la gente que no critiquemos tanto a la dirigencia y tengamos paciencia porque vamos a salir adelante. Compitiendo en la Copa Libertadores hicimos historia”.“El partido fue realmente bien planteado por el técnico y la verdad es que el equipo estuvo a la altura de las circunstancias. Hay un desgaste por parte de los jugadores debido al trayecto del campeonato y la Copa Libertadores, pero fueron muy buenas las actuaciones individuales, así como también las colectivas. Muy contento por el triunfo y espero que esta racha continúe”, manifestó un fanático.Asimismo, una mujer dijo: “Feliz y muy lindo partido. Todos los goles los grité de la misma manera. Una maravilla”.Por último, un joven destacó que “el rendimiento del plantel fue increíble. Aunque parezcan del ascenso, un torneo complicado, en la Copa Libertadores la rompen. Estoy orgulloso donde desde chico vengo a la cancha. Patronato es garra, pasión y sangre. Vamos Patrón”.