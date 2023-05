Emoción y expectativas: Patronato juega la Libertadores en el Grella

El Club Atlético Patronato juega por primera vez en su estadio, el Presbítero Bartolomé Grella, un partido de Copa Libertadores de América: a las 19 recibe Melgar de Perú por la tercera fecha del Grupo H, y se espera una fiesta por parte de los hinchas del "Patrón".

Una marea de hinchas rojinegra

Es la primera vez en la historia que un partido de la Libertadores se disputa en Entre Ríos, y el club rojinegro y sus hinchas viven una jornada especial.En las inmediaciones del Grella, los preparativos comenzaron en la víspera. Vecinos embanderaron las calles y pintaron los postes con los colores rojo y negro.En horas de la tarde una gran marea “rojinegra” comenzó a llegar al Estadio Presbítero Grella pasadas las 16:30 horas con ansias para esperar el histórico partido.En diálogo con Elonce los hinchas mostraron su apoyo al club en este partido histórico y algunos, emocionados hasta las lágrimas, recordaron todos los logros del rojinegro y aseguraron que “es un día inolvidable”.“Vinimos en familia, es una emoción enorme, muchos somos hinchas de toda la vida y es una jornada única”, expresó una mujer al asegurar que “lo vivimos de una manera especial porque es nuestro club de barrio”.En tanto otro joven que estaba presente comentó que para comprar su entrada destinó gran parte de sus ahorros y aseguró que “vale la pena porque es algo único”.“Acompaño al Patrón cada vez que puedo, quiero que gane en su cancha y llegue a una instancia superior, es un gran club y espero que siga creciendo, a pesar que ahora ya no está en primera división”, mencionó otro joven.Claudio Vesco, un ex jugador rojinegro, detalló que “todavía no tome dimensión de todo esto, el Patrón jugando una Libertadores lo tenía solo en sueños. Al equipo le tengo fe, creo que le falta armarse, pero yo creo que va a poder, en Santa Fe hizo un gran primer tiempo”.“Es una copa internacional, difícil con jugadores de primera categoría”, sumó.En tanto, otro hincha valoró la instancia en la que se encuentra el equipo y dijo que “junte cada moneda para venir a la cancha, estar acá en familia es un acontecimiento que me emociona hasta las lágrimas”. Además, aseguró que “todos queremos que a Patrón le vaya de diez”.“Este fanatismo es algo que no se puede explicar, lo herede de mi papá y junto seguimos al patrón es algo que amamos”, mencionó una joven al destacar que “es fácil ser hincha de un club de Buenos Aires, pero aguantara nuestro club es algo que se hace por amor, ver cómo crece, mejora cada día es una pasión sin límite. Patronato demostró que no tiene techo”.

Patronato es una pasión que no tiene límites

Video: Emoción y expectativas: Patronato juega la Libertadores en el Grella

Un hincha con lágrimas en los ojos, dijo que “ser hincha del club de tu ciudad no tiene precio, ir a la cancha y alentarlo es lo mejor, somos una familia de fanáticos, no lo vemos por televisión”. “Mis hijos tienen este ejemplo, el mimo que tuve yo con mi padre, le agradezco a Dios por este amor”, cerró.“Vivimos esto como una fiesta, pase lo que pase alentamos como siempre, es una emoción bárbara porque, si bien nos robaron la ilusión de primera, seguimos acá alentando como siempre. Sabemos que nos va a ir bien”.“Nunca pensé que juguemos una Libertadores, pero al Negro le tengo fe, como siempre”, emocionó un hombre al destacar que iba a la cancha con su nieto. “Juega de 4 en las inferiores del club y soñamos con verlo acá mas adelante”.“Vine desde Buenos Aires para ver al Patrón, esperamos ganarles a los peruanos y seguir jugando”, dijo un hombre al asegurar que se hizo “hincha del rojinegro por mi hermano del alma”.Tanto Patronato como Melgar quieren dejar atrás los malos resultados y lograr su primera victoria en el certamen; el encuentro comenzará a las 19, con arbitraje del boliviano Gery Vargas.Y el partido de local ante Atlético Nacional de Colombia por la Libertadores se jugó en el estadio de Colón de Santa Fe, con un triunfo por 2-1 para el conjunto de Medellín.Para este partido, Patronato tiene tres bajas: el volante Juan Pablo Barinaga padece un desgarro; Brian Nievas, su compañero en el mediocampo sufrió un esguince de tobillo; y el lateral Matías Ruíz Díaz salió el fin de semana con fuertes dolores en el gemelo derecho.Por el lado del equipo peruano, el Melgar tampoco logró una victoria en la actual Libertadores, cosechó un solo punto y viene de perder 3 a 1 en Colombia con Atlético Nacional.En la Liga 1 el "Rojinegro" de Perú viene de golear al último, Academia Cantolao, por 5 a 0, y no pierde desde hace siete fechas, aunque sigue entre las últimas posiciones con 11 unidades.