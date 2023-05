Pasión por Patronato: la impresionante colección que atesora un hincha

El Club Atlético Patronato está viviendo una jornada histórica. Este jueves disputará el primer partido por Copa Libertadores en su estadio, el Presbítero Grella. Vale recordar que, por una inhabilitación de la Conmebol, el debut en el torneo internacional se disputó en la cancha de Colón de Santa Fe.Y la pasión por los colores “rojinegro” se vive de mil maneras. Jonathan Cristo es un fanático de Patronato que desde hace muchos años tiene una impresionante colección sobre el club que van desde unas 100 camisetas, hasta trofeos, guantes de arquero, botines, banderas y una mini réplica del estadio.“Por el 2015 me di cuenta que tenía varias camisetas, unas 20 y de a poco seguí juntando, pero no me consideraba un coleccionista”, cuenta Cristo. Lo agregaron a un grupo de WhatsApp donde hay fanáticos de todos los clubes y categorías del país, quienes lo fueron guiando y haciendo recomendaciones.“De a poco te empieza a atrapar y querés conseguir más de ciertos años y épocas”, asegura.Una camiseta del año 78 con el numeral 3 “con la que ascendimos al viejo nacional B; la 33 de Torres con la que le ganamos a Boca en nuestro estadio, una de Nico Domingo con la se jugó el primer partido de Copa Argentina este año, un guante de Sebastián Bértoli con el que sacó la última pelota en el año que logramos la permanencia”, son parte de la colección de Cristo; entre la que se destaca una réplica a escala del Grella.“Ni fumo ni tomo, por lo que único vicio es esto. Sería mi adicción”, acota.Finalmente, y consultado sobre este fanatismo, a modo de reflexión afirma: “Ser de Patronato es hermoso, es un orgullo. Siempre digo, sin ofender, que es fácil ser de River o Boca porque se festeja siempre, y Patronato en años anteriores casi siempre estuvo en forma amateur, pero ahora ha cambiado, ahora nacen generaciones que son 100 por ciento hinchas de Patronato y eso es lo importante, a pesar de que no siempre se festeja y cuando se pierde se siente más fuerte”.