“Un día especial y con mucha alegría”: en Patronato ya se respira Libertadores

CÓMO SERÁ EL OPERATIVO DE SEGURIDAD

Patronato jugará hoy por Copa Libertadores en su cancha. Se trata de un momento histórico para Entre Ríos, puesto que se tratará de la primera vez que se dispute un encuentro internacional en nuestro territorio.El horario de apertura del estadio será a las 16 y el cotejo frente a Melgar de Perú comenzará a las 19. Sin embargo, en las inmediaciones del estadio ya comenzaron los preparativos.Sobre calle Grella, personal municipal podaba un árbol que dificultaba la captación de imágenes de una cámara de seguridad de la Policía, mientras que personal de la entidad rojinegra trabajaba para, entre ellas las que se encuentran en el cartel de ingreso al Club.“Hay que limpiar, ordenar y preparar todo para la hora del partido”, dijo auno de los trabajadores. “”, resaltó.Asimismo, a las 9 ya arribaron técnicos abocados a ultimar todas las conexiones para la transmisión televisiva.Por su parte, Silvia Seip, hija de la querida Cata, recordó que “. Me emociona todo esto. Es un día especial. Jugar la Libertadores en el Grella. Atraviesa a todos los hinchas, a todo el que quiera bien a Patronato”.La actual dirigente de club, manifestó aque “estamos asistiendo en todo lo que se puede. Nos quedan algunos retoques, ver que no haya ninguna publicidad visible y estar atentos para que todo salga de la mejor manera y sea un día espectacular”.“Se trabaja con mucha alegría. Ojalá se gane dos a cero.”, completó emocionada, entre lágrimas.Se dispondrá de una restricción al tránsito en un radio aproximado de 500 mts. alrededor al estadio de manera progresiva a partir de las 15:00 Hs., los cuales serán totales (restricción vehicular), o (restringida en forma peatonal para aquellos que no concurran al evento, excepción vecinos), conforme se indica a continuación:Churruarin y 3 de Febrero (Restricción vehicular).-3 de Febrero y Díaz Colodrero (Restricción vehicular, solo vecinos).-Almafuerte y Marangunich (Restricción vehicular, solo vecinos).-Ayacucho y Dragones de Entre Ríos (Restricción vehicular).-Churruarin entre Ayacucho y Grella (Restricción vehicular y peatonal, solo con autorización).-Churruarin y Derqui (Restricción vehicular).-Alte. Brown y Ayacucho (Restricción vehicular).-Basabilbaso y Saraví (Restricción vehicular).-Grella y Saraví (Restricción vehicular y personas solo autorizadas).-Grella y Gan (Restricción vehicular y peatonal, sin excepción)Grella y La Diligencia-San Nicolás (Restricción vehicular y peatonal, sin excepción).-Churruarin y Sor Sirena (Restricción vehicular).-Churruarin y Sargento Cabral (Restricción vehicular).-Saravi y 3 de febrero (restricción Vehicular)En los mismos los simpatizantes serán controlados por las terminales de Tribuna Segura y deberán exhibir la entrada correspondiente, control de documento nacional de identidad y entrada en mano condiciones sin excepción para el ingreso al estadio.-Los vecinos comprendidos dentro de los cortes totales o zona restringidas al tránsito peatonal podrían ingresar presentando documento de identidad que acredite domicilio en la zona, lo cual deberá realizarse en forma vehicular o peatonal conforme a las restricciones establecidas en el operativo.-A los fines de evitar cualquier tipo de percances, se hace saber que no se podrá ingresar al estadio, tanto al sector de populares o plateas, con los siguientes elementos:No se permitirá al público el ingreso de pirotecnia (sonora, lumínica o humo).-No se permitirá el ingreso de envases de vidrio.-Papel picado (evitar posibles focos ígneos).-Paraguas.-Ingreso de equipos de mate, bebidas alcohólicas o venta en el interior del club, como así tampoco el expendio de bebidas con hielo solido.-Todo tipo de elemento contundente que pueda constituir un riesgo para terceros.-Camisetas que no sean relacionadas a los dos equipos que disputarán el encuentro.-A los fines de brindar el marco de tranquilidad a los concurrentes al estadio, se hace saber que estará restringida la venta ambulante dentro del radio jurisdiccional del operativo como así también en las inmediaciones salvo los autorizados por los organismos municipales habilitantes, en caso de constatarse la presencia de vendedores ambulantes sin autorización y sin cumplir con las normativas vigentes, se dará inmediata intervención a los órganos de control. En cuanto a los cuida coches o trapitos, los mismos no se encuentran autorizados ni habilitados, independientemente de los controles por parte de la autoridad policial, cualquier persona que tenga algún problema, deberá avisar al personal policial apostado en las inmediaciones o bien llamar y solicitar la presencia policial al número de emergencias "911".-La Policía de Entre Ríos contará con equipos de filmación móvil a los fines de documentar toda posible y eventual escena que constituya una falta contravencional en el marco de la Ley 24.192 "Régimen Penal y Contravencional para la prevención y represión de Violencia en Espectáculos Deportivos".Se contará con la presencia de terminales de Tribuna Segura, motivo por el cual, toda persona (sin excepción), que ingrese a los estadios sean dirigentes, público, periodistas o jugadores, serán controlados por lo que deberán concurrir con Documento Nacional de Identidad.