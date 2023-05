Para concientizar sobre donación de órganos, se hará la Maratón “Soplo de vida”

La Maratón “Soplo de vida” tiene como objetivo difundir y concientizar sobre la importancia de la donación de órganos. La actividad será el 20 de mayo en la plaza de las colectividades de la capital entrerriana. El evento consiste en tres circuitos, la caminata de tres kilómetros para aquellos que no quieran correr, mientras que para los competitivos está la carrera de 10 y 15 kilómetros.Al respecto, la presidenta de la Asociación Alguien como yo FQ, Fátima Heinze, expresó a Elonce que están muy contentos porque “Van a participar pacientes trasplantados de diversos puntos del país; además esperamos contar con la presencia del médico, jefe de Neumología de Fundación Favaloro Juan Manuel Ossés”.En este punto, destacó que los médicos siempre apoyan y acompañan en todo el trayecto del paciente, “no solo en la espera del trasplante; si no que también en la inserción en la vida social”.En cuanto a la organización, VIviana Paiva, destacó que hay varias modalidades: hay tres kilómetros recreativos; 10 y 15 kilómetros competitivos y habrá premiaciones. Detalló que “todas las instancias inician en la Plaza de las Colectividades, y todos se trasladarán hacia la zona del Parque Nuevo y la llegada será a la plaza de las colectividades”, cerró.En tanto, desde CUCAIER, Rosana Dappen, manifestó que esta actividad posibilita “estar más cerca de la sociedad; y este mes de mayo, donde hay un día que se conmemora el día de la donación, es más que importante y esperamos poder seguir construyendo una sociedad más donante”:En tanto, Matias Pereyra, el encargado de realizar la canción destacó que no conocía sobre el hecho y a través de que lo contactaron pudo comprender “todo sobre la actividad y lo que tanto moviliza”.