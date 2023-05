La plaza Alvear, un lugar de recreación para las mascotas

En la capital entrerriana, las plazas son sitios que utilizan las personas para llevar a sus mascotas a que se distraigan. En este sentido, la plaza Alvear no es la excepción y por ese motivo,dialogó con Gastón Becker, dueño de dos perros.“Son perros rescatados, quienes me los traje hace 4 y 5 años, respectivamente. También duermen conmigo y les cocino su comida que les dura dos días, aproximadamente. Ellos ya tienen su grupo de amigos, por eso venimos casi siempre a las 19 o 19.30 horas y nos vamos para casa a las 21.30 horas”, manifestó.Además, agregó que “tienen su jauría. En este momento, no vivo cerca de este lugar, pero los traigo para que estén con sus amigos. En invierno cocino y les doy la comida caliente”.Por último, indicó: “Ellos llegaron en momentos bastantes críticos ya que cuando estaba con mi pareja, me encontraba pasando por un tratamiento oncológico y fueron la compañía que necesitábamos. Son parte de la familia”.