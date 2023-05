Invitación para sumarse a las clases de ajedrez en la Biblioteca Popular

La Escuela Vikingos realizó la invitación para asistir a las clases de ajedrez que se dictan en la Biblioteca Popular, ubicada en calle Buenos Aires de la ciudad de Paraná. En ese sentido,dialogó con el profesor Rafael Sosa.“El ajedrez es algo de toda la vida donde desde chico jugué y competí. Ahora me encanta enseñar y me gusta estar dentro de esta actividad”, manifestó.Con respecto al ajedrez, dijo que “es algo útil tanto para los chicos como adolescentes y adultos donde te enseña a tener una cierta estructura de pensamiento ordenado. También ayuda mucho a no perder la cabeza con pensamientos erróneos e incluso para el trabajo u otra actividad que uno haga”.Acerca de la edad para poder asistir a las clases de ajedrez, sostuvo: “Estamos desde los 8 años en adelante. Lo que siempre pregono dentro del club es que siempre los grandes ayuden y jueguen con los chicos. Hoy en día los chicos que mejor juegan compiten con los que recién empiezan y los ayudan ya que es bueno trabajar en equipo. Si todos los alumnos de la escuela progresan entre ellos, el nivel sube mucho”.“Se ha movido mucho el Estado con el ajedrez tanto en las escuelas como haciendo actividades, donde la academia de ‘Alianza Francesa’ o el ‘Club Español’ han organizado muy buenos encuentros ya sea de forma simultánea en plazas como en torneos y eso atrae a más gente”, se refirió sobre las competencias.Por último, comentó los días y horarios en que se practica ajedrez: “Las clases son los martes de 18 a 20 horas en la Biblioteca Popular de calle Buenos Aires”.