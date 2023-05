A 41 años del hundimiento: “El crucero ARA Belgrano es un panteón abajo del mar”

Una réplica a modo de homenaje



Familiares de caídos y sobrevivientes del Crucero ARA General Belgrano y el Centro de Veteranos de Guerra de Paraná realizaron este martes un emotivo homenaje frente al Monumento a los Caídos, a los 41 años del hundimiento del crucero, que se llevó la vida de 323 tripulantes, de los cuales 15 eran entrerrianos.En el lugar se exhibió la réplica de 8 metros de largo del ARA Belgrano construida por Sergio Gamella.En la ceremonia estuvieron presentes sobrevivientes del crucero, entre ellos José Luis Cabrera, quien en diálogo conafirmó que “hoy es el día más bravo para mí y para todos los familiares que nos estamos aguantando cosas porque nos duele mucho, pero hay que seguir y tenemos que homenajear a aquellos que quedaron abajo, que son los héroes. El crucero es un panteón abajo del mar”.Sobre la réplica, indicó que verla lo pone mal porque revive de otra manera lo ocurrido. “Me cuesta mucho porque estoy sabiendo dónde anduve, donde caminé, cómo me salvaron y todo, me duele más verlo así que en una fotografía porque recordás todo. Recordar ese 2 de mayo es tremendo, es la vida que me ha dado Dios y que todos los días agradezco”.Cabrera, que tiene 76 años, contó que muchas veces los médicos le dicen que “deje un poco esto porque me va a seguir doliendo, pero el dolor es contar y recordar lo sucedido a los chicos que el día de mañana van a ser nuestro legado”.Por su parte, Raul Trippi, veterano de guerra expresó que “es una situación muy emotiva para nosotros, si bien no pertenecimos a la Armada, sino al Ejército, estamos acompañando como siempre a nuestra familia y a los héroes que quedaron en el mar. Arrojar una ofrenda, representa mantener unida esa llama, sabemos que esa flor llega al mar y seguramente va a estar cerca de donde ellos descansan, con esa idea la tiré”.El modelista naval paranaense Sergio “Titi” Gammella hizo una réplica de 8,12 metros de largo del Crucero General Belgrano. Es la más grande de Sudamérica, realizada a una escala de 1/23 y tiene un motor de Fiat 125 de 100 HP.“Esto arrancó hace seis años y supongo que falta todo este año para poder terminar los detalles. En líneas generales lo grueso del buque está terminado, pero todavía falta”, dijo aTras ello, recordó que “está hecho con planos originales y ya hemos hecho una prueba de navegación”. Ahora esperan el permiso de Prefectura para poder botarlo de manera legal a las aguas del Paraná.Sobre la réplica, Gamella recordó que “es un emprendimiento familiar, nos vimos en la necesidad de darle un homenaje a quien corresponde y surgió esto, a manera de hobby me dedico al modelismo naval y el amor por Malvinas me llevó a encarar este proyecto homenaje”. Y agregó que la idea, una vez que esté del todo finalizado es “presentarla en los actos y llevarla a las escuelas para que los chicos respiren el mundo Malvinas y entiendan el mensaje que ellos nos dejaron en el 82”.