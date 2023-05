Doña Paula pronosticó cómo le irá a Patronato en el Grella: “Va a luchar”

Patronato vive horas especiales de cara al partido histórico por la Conmebol Libertadores contra Melgar de Perú, ya que este jueves el estadio Presbítero Bartolomé Grella recibirá por primera vez un partido a nivel internacional, que será por la tercera fecha del grupo H.En ese maco,le consultó a Doña Paula sobre cómo le irá al rojinegro en el histórico partido que disputará como local.Se recodará que Doña Paula se volvió el amuleto de la Selección en este mundial de fútbol. La vecina de Paraná, con casi 100 años, acertó como le iba a ir a la Scaloneta que finalmente se consagro campeón del mundo.Este martes, a 48 horas del gran encuentro internacional, Doña Paula anticipó que “Patronato tiene que poner amor y entrar sin miedo, con mucha pata”. Además, aseguró que el plantel tiene buenos jugadores, “hay goleadores, tiene que entrar el entrerriano y salir Sosa, todos estamos con el equipo”.En este sentido, la vecina de Paraná vaticinó que “el jueves le va ir bien” y aseguró que el equipo va a “luchar y va ganar 2 a 1. Salvo que le cobren un penal para el otro equipo”.La vecina en otra oportunidad ya había curado el Grella y los botines de los jugares y recordó que al Patrón “le hacen cosas malas para que no ganen”. Si bien doña Paula por su edad ya no “cura”, destacó que le gustaría curar los botines de los jugadores para que les vaya bien. Además, aseguró que le gustaría “ir a la cancha a curar todo, pero me tienen que llevar, ya no puedo andar sola porque uso bastón para caminar”La mujer con una vitalidad extraordinaria dijo que, a pesar de sus dificultades para movilizarse, le gusta mucho bailar paso doble y cumbia.“Vamos a repetir una vez más todo lo que hice por Patronato, hace un tiempo, no dormí dos para que ganara”, cerró.