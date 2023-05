Automóvil se incrustó contra comercio: “Usan la calle como pista de carreras”

Un tremendo accidente de tránsito ocurrió durante la madrugada del este domingo en la intersección de calles Miguel David y Mihura, de Paraná. Un automóvil, Renault Sandero, perdió el control cuando pasó por un badén, despistó, volcó y terminó chocando contra una verdulería.



Tras el hecho, el comercio sufrió grandes daños y ahora los dueños no pueden trabajar. Ante Elonce, Rubén Tordilla, dueño del comercio detalló que no es la primera vez que ocurren accidentes en esta zona “desde que asfaltaron todo esto, es una pista de carreras, ya hubo más de 100 accidentes, la zona donde hay dos badenes juntos es el problema”.



Local destruido Puntualmente, sobre el choque contra su comercio, destacó que “el auto venía muy rápido y al agarrar los dos badenes, quedó en el aire y cuando apoyó las ruedas en el asfalto, despistó y se incrustó en el local”.



Destacó que el automóvil “destrozó el ingreso al local, mercadería, puertas, cajones de cerveza, y mucho más”.



Asimismo, resaltó la acción del conductor que “se hizo cargo de todos los gatos ocasionados por el accidente. Sabemos que el seguro tiene que responder, pero este hombre estaba preocupado porque podremos abrir cuanto antes ya que el local es nuestro sustento. Creemos que en una semana los arreglos estarán finalizados”. Qué piden los vecinos Tordillla señaló que juntos a otros vecinos de la zona solicitan una solución: “necesitamos reductores de velocidad, para que no haya más accidentes y que más adelante no tengamos que lamentar alguna tragedia: Además que señalicen que hay badenes y no usen la calle como pista de carreras”, cerró.