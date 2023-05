Largas filas en el cine para ver "Super Mario Bros", la película del momento

La película “Super Mario Bros” es furor, sobre todo entre los más chicos, y eso quedó plasmado en las largas filas que se registraron este lunes feriado en el Cine Círculo de Paraná.“Mi hermano la vio, me dijo que es buenísima y vinimos con mis tres amigas. Vamos a comprar pochoclos. Nos sorprende la cantidad de gente que vino, no sabemos nada de la peli”, contó Violeta aZoe, por su parte, expresó que “la película me atrae. Me han contado algo de que tiene mucha aventura”. Su mamá indicó que “tenemos el día libre en el trabajo y aprovechamos. Hay promo así que hay mucha gente. Hace una semana ya programamos esta actividad”.Ámbar, contó que “vine con mi mamá y mi papá. No sé nada de la peli, será una sorpresa”. Su papá, en tanto, dijo que “están a full con esta peli, hace mucho no venimos al cine así que vinimos a aprovechar el feriado”.“Tengo seis años y vengo a ver Mario Bros. Mi papá buscó la peli en el celular y me encantó”, dijo un niño de seis años.Otro hombre, comentó que “vine con mi hijo Benicio, de 5 años. Hace rato que quería ver la película y aprovechamos el día. Venimos de Sauce Montrull”.“Venimos de la zona centro a traer a los chicos. Hay mucha expectativa, queremos verlo en 3D”, contó otra mamá a