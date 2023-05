Acto en Paraná por el 41º aniversario del Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea

“Es el día más trascendente de la Fuerza Aérea”, sostuvo el Jefe de Estado Mayor, Xavier Isaac

Historia del Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea Argentina

Este lunes 1º de mayo durante la mañana, se realizó en la plataforma de aeronaves de la Unidad, la Ceremonia Conmemorativa, correspondiente al 41º aniversario del Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea, hecho que aconteció el 1º de mayo de 1982 en el Conflicto del Atlántico Sur.En el acto se hicieron presentes Autoridades Provinciales, Municipales, Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, así como también familiares de Héroes de Malvinas, Veteranos de Guerra e invitados especiales.“Es el día más trascendente de la Fuerza Aérea porque es un antes y un después tras haber entrado en combate por primera vez, motivo para el cual nos entrenamos, y haberlo hecho de esa manera. También es gratificante poder estar presente en la Ceremonia, donde es un honor presidirla como Jefe de Estado Mayor y tener presente a familiares de nuestros héroes”, manifestó a“La Fuerza Aérea no se rindió ni lo hará jamás, ya que nosotros peleamos siempre para todo tipo de actividades. Tenemos alto el espíritu, donde el ejemplo que nos dieron nuestros veteranos que con muy poco hicieron tanto sin pedir nada a cambio, es lo que nos guía y por eso nunca perdemos el optimismo”, indicó sobre su reflexión.Asimismo, se refirió al estado de la Fuerza Aérea: “No va a ser nunca la Fuerza Aérea antes de Malvinas por la cantidad de medios que tuvimos. En la actualidad es otro panorama distinto, pero después de unas décadas de desinversión profunda revertimos la curva. Nosotros estamos con una buena planificación y lentamente recuperamos mucha tecnología, donde suplimos cantidad por calidad. No va a haber plataforma con 80 aviones por Brigada como hace 60 años, pero van a tener buenas estructuras. Hoy los que vuelan son todos actualizados con capacidad de última generación”.Además, agregó que “siempre hacemos nuestros ejercicios de la mitad para el norte del país, donde estamos centrados en lo que es el Operativo Fronteras y control del tráfico ilícito, aunque empezamos a tener la necesidad de tener presencia en el sur de Argentina. Comenzamos con el radar que ha sido significativo con respecto a la vigilancia en los espacios y reactivamos el puente aéreo entre el Continente y las Islas. Nuestra doctrina de empleo actual es desplegar permanentemente desde Río Gallegos hacia Ushuaia”.“La Brigada no es solamente un escuadrón de casa, ya que, en este lugar ahora tenemos la escuela de transporte, donde es una unidad que tiene mucha actividad y creo que fue la única que tuvo tanta tarea durante el conflicto de Malvinas”, comentó acerca de la función de la II Brigada Aérea.“En nuestra Fuerza Aérea de la actualidad, la aviación de transporte está casi recuperada, no en la cantidad que uno estaba acostumbrado a ver, pero tenemos armado todos los sistemas de armas desde el básico hasta el completo, con el cual los pilotos pueden proyectar su desarrollo profesional empezando por lo chico y terminando en lo importante, cuestión que hace tres o cuatro años no lo podíamos hacer. A este lugar trasladamos la escuela de transporte que tiene una causa ya que Paraná tiene meteorología adversa y más tráfico aéreo, motivos que resultan exigentes para la aviación”, cerró sobre el balance de la aviación de transporte.El 30 de abril de 1982, el grueso de la fuerza de tareas inglesa se había reunido a unos 400 km. al NE de puerto argentino. El comandante de la mencionada Fuerza de Tareas Británicas, Vicealmirante Sandy Woodward, ubicado en el buque insignia de la flota, el HMS Hermes, tenía órdenes de iniciar el ataque al día siguiente, con el fin de cumplir la operación Corporate, que consistía en la recuperación de las islas.Así, el 1º de mayo, las Fuerzas Británicas tenían la intención de desembarcar en las Islas Malvinas y presionar la rendición de las tropas argentinas. Para lograr este objetivo, a las 04:40 horas de ese día comenzaron a bombardear con aviones Vulcan y Sea Harrier los dos aeródromos militares establecidos por nuestra Fuerza Aérea en Puerto Argentino y Puerto Darwin, respectivamente.Ya decididas a intentar su desembarco, las Fuerzas Británicas envían buques del grupo de asalto anfibio a las costas malvinenses; la reacción de la Fuerza Aérea Argentina fue inmediata.A las 16:00 horas de aquel 1º de mayo, iba a comenzar la “Batalla Aérea de las Malvinas”. Nuestros aviones totalizaron durante ese día 57 salidas aéreas, en misiones de cobertura y ataque a blancos navales británicos, lanzando solo contra la flota 20 toneladas de bombas. Esta es la primera batalla librada por la Fuerza Aérea Argentina en su historia que significo su Bautismo de Fuego, resultando fallecido el siguiente personal:* Capitán Gustavo Argentino García Cuerva.* Primer Teniente Mario Hipólito González.* Primer Teniente José Leonidas Ardiles.* Teniente Daniel Antonio Jukic.* Teniente Eduardo Raúl de Ibáñez.* Cabo Principal Mario Duarte.* Cabo Principal Juan Antonio Rodríguez.* Cabo Primero Miguel Angel Carrizo.* Cabo Primero José Alberto Maldonado.* Cabo Primero Agustín Hugo Montaño.* Cabo Primero José Luis Peralta.* Cabo Primero Andrés Luis Brasich.* Soldado clase 63 Héctor Ramón Bordón.* Soldado clase 63 Guillermo Osvaldo García.Asimismo, la Fuerza Aérea Argentina perdió el 1º de mayo el siguiente material aéreo:Dos Mirage III; un Mirage V; un Canberra Mk-62 y un Pucará IA-58 En esta acción del 1º de mayo, las fuerzas británicas tuvieron las siguientes perdidas:-Una fragata hundida.-Dos fragatas seriamente averiadas con explosiones y en llamas.-Un buque de asalto significativamente afectado y auxiliado para abandonar la zona.-Dos aviones Harrier derribados (uno sensiblemente afectado).-Varios helicópteros pertenecientes a las fragatas dañados.