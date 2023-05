Damián Lemes habló sobre el instrumento autóctono de Gualeguaychú

En el marco del programa Peña Entre Todos que se transmite por, estuve presente el músico entrerriano Damián Lemes, quien se refirió a su trabajo y creaciones artísticas.“Hice diversas producciones porque soy poco conformista ya que me gusta explorar en otras miradas de la tradición, como ese proyecto de “Corneta Murguera” que tiene que ver con la fusión de la chamarrita entrerriana con un ritmo característico de Gualeguaychú y su instrumento autóctono”, manifestó.Asimismo, añadió: “Grabamos en el estudio de la Universidad de Villa Libertador, pero también lo hicimos en Gualeguay con todo lo relacionado a la percusión”.Con respecto a la “Corneta Murguera”, sostuvo que “nació en Gualeguaychú y tiene un sistema rudimentario que consiste en un pedazo de caña Tacuara, donde en un extremo va un celofán de cigarrillo apretado con un elástico que genera una vibración y se produce ese sonido tan característico que es parecido al del peine”.Acerca de su actualidad, indicó: “Estoy tocando en el proyecto Quinteto con Enzo De Martini en el acordeón, Cuchi Martínez en violín, Jesica Juárez en contrabajo y Sebastián Martínez en percusión. Mi tarea principal es la de ser compositor, donde tocó cosas mías, pero también comparto canciones clásicas con el público”.Además, agregó que “lo que más me gusta es hacer canciones, entonces es un camino largo porque cuesta, pero se disfruta mucho de la vida en la música”.“Cruzaremos para el otro lado del charco en el mes de junio porque suenan los tambores y algo pasa en la sangre de esos entrerrianos que estamos recostados contra el río Uruguay. La canción que hice llamada “Remando” es el recuerdo de un atardecer sobre la costa del río Uruguay en el Balneario Ñandubaysal, entonces ese río nos moldeó hasta las formas de ser donde la música suena un poco emparentada con la del Uruguay ya que se nota esa forma de tocar y cantar”, expresó sobre la influencia de la música uruguaya.“Estoy programando una gira al Uruguay, también por provincias de Argentina, pero empecé a grabar todo lo que se produjo en pandemia donde quedaron canciones que ahora les encontramos sonoridad con este quinteto ya mencionado. Cada 20 días sacamos una canción nueva en la cual cada tema tiene un concepto nuevo y las lanzamos con esa regularidad, algunas acompañadas de video. Hay un chamamé que se llama “Bombero Soy” que es un homenaje a los hombres de este noble oficio que la hice para un concurso y fue la canción que resultó ganadora el año pasado, donde recién ahora la voy a poder grabar profesionalmente”, se refirió a su actualidad.“Una vez en una charla con el maestro Jorge Fandermole, me dijo que ‘quizás si no fuese arquitecto no compondría ni cantaría’. Entiendo de grande que el acto creativo es lo que siempre me motivó, ya que de chico nunca agarré una guitarra ni me animaba a cantar. Hoy canalizo todas esas inquietudes artísticas o creativas a través de la música”, cerró.