Mauro Bedendo: "Dirigir La Emboscada es una experiencia alucinante"

Mauro Bedendo está radicado en Paraná desde los 5 años de edad. Es director, realizador audiovisual. De niño descubrió su afinidad con el cine, con las producciones hogareñas que su padre había traído de su Italia natal. Esas filmaciones en 16 milímetros despertaron el interés de Mauro, que a temprana edad adquirió una cámara Súper 8 y comenzó a grabar. Perfeccionista de la imagen, del encuadre y de cada toma, no tardó en destacarse en la dirección, ofreciendo producciones de gran calidad para la pantalla grande y la televisión. Todos sus conocimientos supo volcarlos también al mundo de la publicidad, y conformó un equipo de profesionales que dieron vida a la productora Eme3 durante 14 años. Dirigió “Sombras”, su primera película experimental entrerriana, que se presentó en el Festival Internacional de Cine en la capital provincial en 2018. Por estos días, Bedendo es el principal responsable de “La Emboscada”, la película que se está rodando en la ciudad y en la zona, con un elenco encabezado por Osvaldo Laport y Roly Serrano, junto a grandes actores del país y de la región. Durante el diálogo con Bien! dijo: “Quiero que esto sea una punta de lanza para otras producciones”.-Era un pésimo alumno, lo único que me interesaba era el cine. En esa época pasaba películas en el Cine Alice del Cristo Redentor, y después empecé a hacerlo en el Cine Mayo. Eso me ayudó económicamente a pagar mi viaje de estudio. Terminé la escuela, pero me quedaron previas, me pasé un año en eso. Después me anoté en Buenos Aires para estudiar cine. Estábamos en la época del proceso, en 1981, y la escuela de cine del Litoral, la de Birri (Fernando) estaba cerrada, la única que quedaba era el Incaa, la famosa CERC (Centro Experimental de Realización Cinematográfica), que después mutó en la Enerc (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica). Fuimos el grupo pionero de la escuela, mis compañeros son casi todos grandes realizadores, Juan Vera, Ana Poliak, Miguel Abad, Gustavo Mosquera.-Nos anotamos 600 y entramos solamente 25. Fue medio mágico. Los profesores eran todos directores en ese momento, Adolfo Aristarain, José Martínez Suárez, Eliseo Subiela, yo no podía creer que estaba estudiando ahí y gratis.Además, trabajaba por la coca y la milanesa en el laboratorio Alex, donde se editaban todas las películas, que tenían una cuenta en el restaurante. Era buenísimo, podías trabajar para la película de Leonardo Favio, por ejemplo, como ayudante de sincronización de doblaje, y “los ratones” teníamos que encajar ese sonido con la imagen, un laburo infernal. Fue un privilegio poder vivir esa época, sobre todo después de la democracia, en la apertura del cine. No lo podíamos creer, era fantástico.Problemas de salud de su madre anticiparon el retorno a la ciudad desde Buenos Aires.-Me volví a encontrar diciendo: “¿y ahora qué hago acá?” Sólo estaba Canal 13 Santa Fe como una especie de repetidora, un inicio de Canal 9 que empezaba a ser del gobierno y un canal de cable, que era de la familia Ramos, y ahí empecé a armar programas, que iban en vivo.-Sí, tenía una agencia de publicidad, Eme3, con Mario Fiordelisi (fallecido) y Guillermo “Memo” Ventosinos. Mario era un creativo, Memo era especial para las relaciones públicas, y yo ponía la parte técnica. Nos destacábamos mucho por el humor, por la ficción. Hicimos producciones para bancos, para empresas como Norosur, Turismo de Entre Ríos, Sagemüller, Keksy, Arroz Bárbara, alimentos Bacán y la AFJP Afianzar, entre otras. Tengo 400 comerciales hechos. Con dos lápices de platino. Pero nos agarró el efecto tequila (crisis financiera que se dio a fines de 1994 en el país), y nos destrozó, perdimos todo. Pero siempre que nos caíamos nos levantamos. Hay que empezar a animarse frente a la adversidad, hay que ir hacia delante. A esto lo aprendí de mi padre, con sus relatos tras pelear en la Segunda Guerra Mundial.Bedendo dirigió “Sombras”, que se filmó entre el 2005 y 2006. Una película experimental, independiente, entrerriana. “Fue re contra hecha a pulmón, no había un peso. Me acuerdo que como no les podía pagar y habíamos hecho un pacto, todas las noches que filmábamos, los llevaba a cenar. Creo que hoy no podría. En esa época era genial, estaba mi querido Gustavo Vaccalluzzo (fallecido), que era el jefe de fotografía y de producción”.El film se estrenó en 2007 en el cine Rex, y se volvió a presentar en el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos en 2018. “Tuve el placer de poder volver a presentarla para el Ficer, casi ganamos, éramos una de las favoritas porque jugábamos de local. Después, en plena pandemia, se pasó por Canal 11, en una versión especial, más completa. Sombras sigue su camino, solita”, afirmó el director con orgullo.“Sombras” es protagonizada por Sergio Obaid y María Elena Vásquez, con la participación especial de Walter Vicentín, Juan Carlos Gallego, Marcelo Fillastre, Marcelo Atelman, Roberto Fadil, Saúl Cuello, Nahir Santana y muchos extras. Puede verse online en: https://youtu.be/lQam22ApIc8 -“La Emboscada” es una cosa medio extraña en mi vida. Me volví a vincular de casualidad con Andrés Bufali, un director de cine, que me había pedido que sea su asistente de dirección en su primera película, Prontuario de un argentino. Andrés me comenta que tiene un proyecto (La Emboscada), y que le gustaría volver a filmar. Le dije que lo podía ayudar si la hacíamos acá, Andrés accedió y empezó a armar el elenco, lo habló a Roly (Serrano), a Laport (Osvaldo) y a Adriana Salgueiro; y yo empecé a hacer los castings acá. Mi idea era estar de productor asociado y hacer la dirección de fotografía, que me iba a permitir tener un control de la imagen de la película, ayudándolo a Andrés para poder llevarla a cabo. Así se largó, y cuando empezó el rodaje, Andrés no se sentía muy bien de salud y me encargó que la siga.-Como experiencia es alucinante. Tuve que reinventar el guión, lo adaptamos un poco. Lo hablamos mucho con Laport, con Roly, y le dimos alguna vuelta sin tergiversar el guión original, que era excesivamente largo.-Nos quedan más o menos unas diez jornadas para terminar de rodar la película. Y después viene toda la etapa de edición. Esta película está pidiendo un subsidio al Incaa, al Instituto Nacional de Cine, y hay etapas donde ellos van evaluando y otorgando las primeras cuotas. Hasta ahora se está haciendo con financiación propia, más la coproducción con la productora de Buenos Aires, Estudio Alasur, que pone el equipamiento.Por suerte, hemos tenido un gran apoyo de la Municipalidad de Paraná, del Gobierno de la provincia de Entre Ríos, de Cultura de la provincia de Entre Ríos y de la Municipalidad de Villa Urquiza. Una película estándar ronda los 200 millones de pesos. El Incaa te reconoce un porcentaje de los gastos, según la calificación que le otorguen ellos, de interés provincial, de interés federal, pero más o menos te dan unos 70 millones de pesos y te tenés que readaptar.-Con el gobernador Gustavo Bordet planeábamos que se estrenara en el Ficer de este año. Ojalá podamos llegar a esa fecha, pero una película demanda mucho tiempo en el proceso de edición. Quizás podamos presentar un teaser, que estén los actores y hacer un pequeño lanzamiento. Creo que se lo debemos a los entrerrianos, esa sería una muy buena idea. Hay mucho entusiasmo de los técnicos y de los actores por hacer cosas y por esta película. Pero también hay mucho cariño de la gente que ha sido muy generosa.-Creo que nos vamos a encontrar con una película que tiene, más allá del cuidado estético, una muy prolija fotografía que en la cámara fue muy cuidada, y eso también la encarece porque se grabó sin apuros, manejando la luz, la sombra. Y se van a encontrar con una historia muy humana con respecto a las relaciones, sobre todo por la amistad entre Roly y Osvaldo, que se conocieron en la infancia y cada uno siguió por caminos distintos. Pero frente a una dificultad, uno regresa a ese pueblo costero y comienza a vincularse con sus viejos amigos y con un amor de la infancia. Una película que tiene partes de acción, drama, comedia y emotividad.-Quiero transformar “Luz en el agua” en película, el argumento de serie, que era la idea original que teníamos con María Elena Vásquez. Esa película de ciencia ficción se puede llegar a potenciar, y hay dos o tres proyectos más que están en carpeta. Hay que fomentar hacer cortometrajes de ficción, lo más profesionalmente posible, después los canales van a abrir las puertas.Tengo un proyectito muy lindo que lo trabajamos con Juan Vera de Patagonia Film, una película muy divertida, una comedia. Si pudiera filmar esa película sería mi sueño cumplido. Es la historia de un tipo que hace una película en Paraná en la década del 80 con una Super 8. Siempre es la película que hay que filmar, pero es costosa porque hay que ambientarla a la época.“Tenemos una ley de fomento al cine, que firmó el gobernador Gustavo Bordet, lo que está faltando es la aplicación, la implementación, ya lleva casi un año y pico. Sería genial que antes que finalice su gestión la pudiéramos tener implementada, porque el cine es la fuente laboral de muchas personas. Sólo falta reglamentar un par de cositas y podemos empezar a traer producciones importantes, a mezclar actores profesionales, nacionales, internacionales con los locales. Mi idea, es que esto sea una punta de lanza para seguir haciendo otras producciones”, afirmó el director.Mauro Bedendo nació el 20 de diciembre de 1961, en Lobería, provincia de Buenos Aires. A los 5 años de edad vino a vivir a Paraná. Es hijo de Hilario Bedendo (fallecido), italiano, quien emigró a los 48 años, tras luchar en la Segunda Guerra Mundial y obtener la Cruz de hierro al valor; y de Gloria González Videau (fallecida). Es el menor de tres hermanos, Dante y Andrea.Cursó la escuela primaria en la República de Entre Ríos y en La Salle, donde comenzó la secundaria que completó en la Escuela Normal. “Mi grupo de amigos quedó en La Salle y actualmente, son mis amigos”, confió.Estudió en el Instituto Nacional de Cinematografía de Buenos Aires. Además es publicista, guionista, director de fotografía y compaginador.En su amplia trayectoria aparecen, entre muchos otros trabajos, que fue el responsable de la compaginación de trailers de “Luna de Avellaneda”, de Juan José Campanella, y fue director de segunda unidad de “Lo que vendrá”, de Gustavo Mosquera con Charly García, Juan Leyrado y Hugo Soto. (