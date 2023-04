Leo Bartolomé presentó este sábado el show de “Enhumoradísimos”

“Enhumoradísimos” es el trabajo teatral del cómico paranaense Leo Bartolomé, quien se presentó este domingo desde las 21 horas en el Teatro 3 de Febrero. En ese sentido,dialogó con el humorista.“Hoy vine todo rojo contra la envidia donde utilizo un outfit hecho por mí, en el cual no me alcanzaba la tela y corte una calza para hacerme las mangas. Feliz de hacer esto”, manifestó.Acerca de la propuesta artística, comentó: “Hubo ensayos a full con la gente de EQ Dance, en donde Ezequiel Quiroga fue el coreógrafo de todo esto en el cual me incorporo en uno de los bailes. Tenemos un varieté de humor nominado a los premios Carlos, así que estamos felices y es un honor tremendo. También vienen Hernán Garay con el personaje de la Pancha, Mariano Tardío desde Santa Fe y el mago Rafer de Buenos Aires”.Por último, se refirió a las funciones: “Por el momento es hoy y después veremos lo que nos depara el destino. Trabajo mucho en todo lo relacionado con animaciones y fiestas privadas, donde una vez que termina la obra me voy para Santa Fe. Mañana me presento en María Grande”.