Grupos de scouts se reunieron este sábado en San Benito: participaron 400 chicos

Cada sábado, scouts de distintos distritos coinciden en un lugar para concretar acciones solidarias e intercambiar experiencias sobre los servicios que cada uno desarrolla en su terruño. De esta suerte, no solo fortalecen el vínculo entre pares, sino que también logran la unión entre los diferentes grupos.Manuel, uno de los referentes de scouts indicó a: “Somos una organización sin fines de lucro que hace más de 100 años estamos trabajando en argentina, Repartidos en todas las provincias, con grupos en distintos sectores”.En este sentido, Manuel contó que empezó a integrar el grupo desde grande hace más de 20 años. “Lo empecé a acompañar a mi hermano, porque él era más chico, y después me terminé incorporando yo”.Además, Manuel, expresó: “Hoy se reúne el distrito dos, que son cinco grupos de la ciudad de Paraná, de la zona de San Benito, el barrio Las rosas, que es el grupo Juan Pablo, Santo Domingo Sabio, Fatima y Borja”.Por su parte, un referente de la municipalidad de San Benito, quienes cedieron las instalaciones del parque Vieytes, para que esta jornada se pueda realizar, manifestó: “Estamos muy contentos de que los scouts hayan elegido el parque para poder realizar sus actividades”.Bautista, que forma parte del grupo de scouts de San Benito conto que forma parte del grupo hace tres años y que comenzó a participar porque “veía a mi hermano y me gustaba mucho, también como vivo a dos cuadras, siempre los escuchaba gritar y me dieron ganas de participar”.Emerson, expresó que lo esencial que tienen que saber un scout “son las leyes, saber hacer fuego y saber armas las carpas”.“Nos gusta irnos de campamentos porque nos divertimos mucho u jugamos mucho”, dijo otro niño.Tadeo de 9 años, contó que “le intereso ser scout para seguir las leyes de la manada y lo que más le gusta es aprender cosas nuevas en cada actividad”.