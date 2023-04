Dolor y fuerte reclamo de justicia por Nahiara: "Pedimos que Lescano vaya presa"

Nahiara Cristo falleció en febrero de 2019, cuando tenía 3 años, tras padecer varias lesiones graves producto de torturas. En ese sentido,dialogó con los familiares de la víctima y con Carla Cusimano, titular de VIDAER.Olga Rodríguez, abuela materna, contó que la mamá biológica de la víctima “tenía 23 años cuando falleció debido a un tumor en la cabeza, mientras que Nahiara casi dos años”.Asimismo, cuando la víctima vivía con su papá Miguel Cristo y Yanina Lescano, comentó que “no detectamos los golpes o las marcas porque cuando íbamos a verla, nos decían que Nahiara no se encontraba”.En tanto, Carlos Quinteros, abuelo materno de la víctima, indicó que “tuvimos contacto con él (Miguel Cristo) y Nahiara, pero nunca tuve relación alguna con la madrastra (Yanina Lescano). La vi por televisión cuando se abrió el caso, aunque no sé qué hizo ella con la nena”.Además, agregó que “ella miente y tiene que pagar con la condena que tiene Miguel Cristo. Los vecinos decían que la Policía llegaba y no podían entrar a la vivienda, donde no había un Juez o Fiscal que vaya con una orden de allanamiento y sacaran el candado del lugar para salvarla a la nena de la tortura”.A su vez, la tía de la víctima pidió que “admitan el recurso para ir a la Corte. Queremos justicia por Nahiara y que Yanina Lescano vaya presa”.Finalmente, Cusimano afirmó: “Acompañamos el reclamo donde están las dos familias unidas en este pedido. La resolución dice que se vulneró el derecho de defensa de Lescano y que la Fiscalía no actuó como tenía que hacerlo, donde son mentiras ya que en la primera instancia fue condenada. En este momento, exigimos la admisibilidad del recurso extraordinario federal que se presentó por parte de la Fiscalía para ir a la Corte de la Nación”.