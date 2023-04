A sus 81 años, mellizas iniciaron emprendimiento de tejidos: "Nos encanta"

Las abuelas mellizas, María Leticia y María Inés, les encantan el arte de tejer y debido a esa pasión, decidieron durante la pandemia abrir un emprendimiento. En ese sentido,dialogó con las hermanas.“Empezamos para entretenernos un poco ya que nos gusta tejer mucho y lo hago en crochet desde los 23 años. No nos dimos cuenta que pasó la pandemia porque estábamos juntas siempre, cada una en su respectiva casa, pero con la cámara del teléfono abierta todo el día”, manifestó María Leticia.Con respecto a su hija, sostuvo: “Ella fue la que nos dijo ´vendan, qué van a hacer con tanta ropa` y de esa forma empezamos. Iniciamos en primer lugar con las cosas de bebés y después para más grandes”.En tanto, María Inés afirmó que “estábamos siempre con el teléfono abierto tomando mate o si no tejíamos, nos juntábamos en mi casa para hacer palabras cruzadas. Siempre estuvimos juntas”.Acerca de su especialidad, indicó: “Tejo en dos agujas y mi hermana con una. Empezamos a hacerlo de a poco, no nos dimos cuenta que teníamos cantidad y coincidimos en largarnos a la calle”.Finalmente, expresó que “ahora tenemos 81 años pero empezamos a vender en 2022. En primer lugar a allegados, algunos parientes nos compraban, así como también a vecinos, quienes saben que tejemos. Mi hijo nos consigue los insumos”.“Tenemos una super producción de otoño, verano con cositas hechas con hilo. Ahora estamos con lo de otoño e invierno. Nuestra especialidad es la ropa de bebés. Unos escarpines están a 500 pesos, por ejemplo. Nos entretenemos, charlamos, tejemos y vendemos. Nos entusiasma tejer cosas de bebés, lo que tejíamos en nuestra época, cuando estuvimos embarazadas”, remarcó.María Inés contó que tiene tres hijos, nueve nietos y 10 bisnietos, mientras que María Leticia tiene tres hijos y nueve nietos. “Tienen casi todos la misma edad”, aseguró.Para los que deseen observar y adquirir las producciones realizadas, pueden hacerlo a través del Instagram @lasmellistejidosartesanales42, por el Facebook Mellistejidosartesanales o comunicarse al WhatsApp 3434549664. (Elonce)