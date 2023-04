Se realizó la presentación del libro de Abel Bazán y Bustos en Paraná

En el Museo Histórico Martiniano Leguizamón presentaron este viernes el libro “Abel Bazán y Bustos. Un Hombre Visionario Con Mirada Profética”. En ese sentido,dialogó con la profesora Anabela Pérez Campos y el Padre Mario Haler.“Fui profesora de la Escuela Secundaria “Bazán y Bustos” y me interesaba mucho saber el motivo de su nombre porque en realidad no la conocemos. Descubrí a un nombre muy interesante y apasionado por los problemas sociales, donde en 1922 inauguró casas para obreros en Paraná con dinero de una colecta nacional de la iglesia”, manifestó Pérez Campos.“Me llamó la atención que, en febrero de este año, en el diario La Nación salió publicado que las casas baratas de esta organización en la que participaba Bazán y Bustos en Buenos Aires son viviendas de clase media alta y están muy bien valuadas. Su obra es realmente valiosa e importante para todos los entrerrianos”, expresó.“También le interesó la situación del personal doméstico que él veía con un trato no adecuado y con una paga bastante mezquina en su momento. Bazán y Bustos quería que eso fuera legislado y que se le reconociera el valor de ese trabajo que no tenía hora donde desde el 2013 tenemos la ley, por eso es un visionario. Fue un gusto leer las cartas pastorales, las palabras duras que tenía con la gente que cometía injusticias y las ganas de hacer cosas”, comentó.En tanto, Haler indicó que “la exposición de esta obra es un camino que hace la junta y agradezco el espíritu de lectura e investigación de Anabela (Pérez Campos) que hoy presenta este libro como una contribución al diálogo entre la fe y cultura”, cerró.