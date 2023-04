Padre denunció que alumnas organizan peleas en el aula y golpearon a su hija

Afirman que alumnos del turno tarde de la escuela Comercio Nº 36 (ex Nº1), ubicada en avenida Ramírez y Urdinarrain, de la capital entrerriana, organizan peleas que se llevan a cabo durante el recreo en el interior de las aulas. Las mismas, son filmadas por otros estudiantes y luego, difunden los videos en las redes sociales.El hecho fue denunciado por el padre de una alumna golpeada por otras compañeras. “La Directora del colegio manifestó no saber nada. Golpearon a mi hija y a otra alumna, la agredieron entre dos y la mandaron al hospital”, expresó el denunciante.El padre de la alumna que asiste al turno tarde de la escuela, denunció que “en el recreo, se encierran en el aula y se filman peleándose. Ayer, golpearon a mi hija y a la salida de la escuela atacaron a otra alumna, mientras estaba en la parada de cole y le fracturaron una costilla”, afirmó el preocupado hombre.Asimismo, indicó aque habló con los directivos del colegio pero que le manifestaron no estar al tanto de la situación, “Fui personalmente a la escuela a hablar con la Directora y el Rector, quienes me dijeron que me quede tranquilo, que en la escuela no pasaba nada. Sin embargo, ya habían amenazado a mi hija”, remarcó.Algunos de los videos que los alumnos grabaron sobre las peleas, ya pueden encontrarse en las redes sociales. En algunos de ellos, se observa a dos chicas que, llamativamente, terminan la pelea con una sonrisa.“En hora libre los chicos se encierran en el aula y organizan peleas y se filman. Voy a hacer la denuncia en la comisaría Cuarta”, cerró el padre al dialogar con