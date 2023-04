Docente se jubila tras 32 años: “Siento que la Centenario es mi casa”

abandonó el interior de la provincia y desde muy joven comenzó a ejercer la docencia en la escuela Nº1 del Centenario en la ciudad de Paraná. Hoy, a sus 53 años y 32 de vocación, llegó el momento de jubilarse. Por ello, las aulas de las escuelas y los alrededores se llenaron de mensajes de mucho amor por parte de aquellos alumnos que tuvieron posibilidad de conocerla. En los últimos años transitó como directora de la institución, donde se definió como inquieta y negó ser “directora de escritorio” y, por el contrario, apostó por enlazar vínculos: Siempre ando en el patio, estoy con los chicos y es muy raro que a mí me veas quieta. Siempre estoy con ellos en el recreo o voy a las aulas”.se acercó al lugar y comenzó a dialogar con la protagonista de una historia que llega a su fin:Al mismo tiempo, la llena de nostalgia por reencontrarse con ex estudiantes: “Incluso hay papás que fueron alumnos míos, sobre todo aquellos del turno tarde. Muchos padres traen sus hijos acá a la escuela”. Sobre la experiencia de un reencuentro luego de varios años, expresó: “Es lindo. Por ahí me acuerdo de las caritas, por ahí se me van los nombres”.Sobre los casi 32 años dentro de la institución, la docente expresó emocionada:. Además, ahondó qué significa para ella:Por último, no tiene definido que hará en el futuro: “Todavía no hay ningún proyecto. Recién estoy cayendo que me voy porque mi vida siguió normal. La escuela todos los días, resolvimos situaciones con los chicos. Vamos a ver a partir del lunes cómo nos reorganizamos. Es una nueva vida”.