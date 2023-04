Asaltaron a Santiago Panozzo: "Es otro trago amargo"

Un hecho de inseguridad se produjo en horas de la noche de este martes, en la calle Mihura de la capital entrerriana. La víctima fue Santiago Panozzo y su hermano, quienes sufrieron el robo de sus zapatillas a mano de dos sujetos que circulaban en moto. En ese sentido,dialogó con Paola, la mamá de los damnificados.“A pesar de lo que le pasó, que fue a fuerza de cuchilla, les sacaron sus zapatillas a los dos. Los ladrones eran dos personas que se trasladaban en moto y lo asaltaron por calle Mihura. Calculo que este martes, como a las 19.30 o 20 horas salió caminando para acompañarlo a su hermano, quien iba al gimnasio, pero en ese momento les sustrajeron las zapatillas y el celular. Justo venía un patrullero que los auxilió y les dieron el teléfono para que se puedan comunicar con nosotros”, manifestó.“Hasta el momento, no hay ninguna novedad. Las zapatillas de Santi (Panozzo) no parecen cualquiera porque tienen que ser reforzadas debido a sus plantillas. Gracias a Dios, la gente y mis patrones nos siguen ayudando. Es otro trago amargo a pesar de todo los que nos está sucediendo, pero tenemos sano a nuestro hijo y seguimos luchando”, afirmó.Por último, se refirió a la aseguradora: “Todavía se está tratando de llegar, no es como la información que circuló sobre la cifra millonaria. No es el dinero lo que le va a solucionar la vida a Santi (Panozzo), lo que le va a devolver el tiempo que perdió y a sus hermanos lo vivido porque como padres siempre tenemos que estar dispuestos a luchar por nuestros hijos”.