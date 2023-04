Video: El Papa destacó las Jornadas por Derechos de los Niños que se hacen en Paraná

El Papa Francisco envió un saludo a quienes participan de las Jornadas Panamericanas por los Derechos Sociales de Niñas, Niños y Adolescentes y Doctrina Franciscana, que se realizan en Paraná.



En ese marco, expresó que “me alegra saberlos reunidos en la hermosa provincia de Entre Ríos para pensar y debatir sobre el tema de los niños y la pobreza. Si ésta es de por sí un tema inquietante en Argentina y en la región, la magnitud de los niños que la padecen adquiere un perfil dramático”.



“Los infantes, los adolescentes, son piezas débiles del sistema social y sufren pasivamente las consecuencias de una orden injusta y alienante como se sucede. Me preocupa ver como muchos de ellos son cooptados por la droga o la trata, como así también el trabajo esclavo en algunos casos”, dijo.



En ese marco, señaló que “los primeros destinatarios de los derechos sociales deben ser los niños. Los alimentos, salud, educación, vivienda digna no pueden ser retaceados a los niños. No hay estrategia de desarrollo posible con una generación joven hipotecada por el abandono”.



“Deseo que las jornadas de reflexión sean fructíferas, plenas y encuentren formulaciones para beneficiar las formaciones infantiles. El niño vulnerado no tiene tiempo para esperar planes de mediano y largo plazo, es ahora. Las respuestas tienen que ser tan inmediatas como las necesidades. Sean creativos, honestos, decididos, no hay tiempo que perder. Rezo por ustedes y por favor les pido que lo hagan por mí”, finalizó. Elonce.com