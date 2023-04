Cobro extra para cargar y comprar SUBE: recomiendan realizar operación online

Sociedad Cómo comprar la Tarjeta SUBE de forma online y recibirla en la casa

La unidad de gestión SUBE decidió investigar las quejas de los comerciantes, que afirmaban que los proveedores estaban cobrando más por la tarjeta de lo que deberían, lo que afectaba su margen de ganancia. Durante la investigación, se descubrió que algunos comerciantes cobraban una tarifa adicional de $20 por recarga y no declaraban la ganancia obtenida.En este sentido, señaló que “recorrimos todos los puntos más concurridos por los usuarios y lo que nos encontramos es que los comerciantes no nos querían pasar el dato de quién es el proveedor o cuál es el proveedor o los proveedores con los que se están manejando para que nosotros podamos tomar acciones, más que nada para que se les pueda hacer llegar la tarjeta al valor que tendrían que cobrar, lo que es 333 pesos.”Asimismo, el funcionario señaló que se contactó con trabajadores de Nación para “constatar qué liquidación se le está realizando a los comerciantes que es el 0, 4% que debería realizarse. Muchos comerciantes alegaban que este 0, 4% no se le está otorgando, pero a su vez nos encontramos con que hay comerciantes que están cobrando por ejemplo 20 pesos de extra en cada recarga y que reciben alrededor de unas 200 o 300 personas por día a realizar carga”.Y aclaró: “Si un comerciante en días hábiles recibe 300 personas por día y le cobra 20 pesos a cada uno, estaría cobrando por encima de 120 mil pesos de recarga de SUBE a su negocio, ganancia que no está siendo declarada porque ellos no le realizan una facturación a cada cliente por cada uno de los cobros extra que realizan, es decir, le está entrando plata en negro en ese sentido y después lo que ellos aducen es que tienen unos cobros extra, por ejemplo, el papel, el internet y demás. Todos los comerciantes dicen lo mismo, no es solamente un caso en particular”.Y remarcó: “Pero en todo caso tampoco están declarando la ganancia que les está quedando por los cobros extra que están realizando. Se trata que les queda en negro. Por eso es que cuando decidimos realizar las contrataciones en los negocios, la mayoría no nos quería decir si cobraba o si no cobraba, obviamente, siendo que no fuimos a multar, en este caso, simplemente a constatar”.Asimismo, recomendó que “la gente que realice la carga online, o sea que por algún método de pago ya sea homebanking, mercado pago y que acredite en las terminales automáticas. Vamos a tramitar lo que son terminales automáticos en la zona de 25 de mayo. Hay muchas paradas de colectivos ahí”En este sentido, “aconsejamos a la gente que busque dentro de lo que es la página de sube cuáles son los puntos de carga para que no se concentre todos en el mismo lugar, ese es un error que por ahí cometen los usuarios. Van todos al mismo lugar, no se acuerdan si tienen saldo, si no tienen saldo no, lo van controlando. Y ese es un problema que genera que la gente termine realizando la carga siempre donde espera el colectivo.”“Es donde mayor cantidad de paradas de colectivos hay, hay muchísima demanda de lo que es el cobro este del extra. La alternativa es carga virtual y si no, en el caso de las tarjetas, también la compra de tarjetas”.Asimismo, admitió que existe una “demora en la venta online tiene que ver más que nada con el sistema de pago. Si el banco acredita enseguida la carga, nosotros nos figura enseguida lo que es la venta. Y para que la gente lo constate lo puede realizar por mail. Es decir, a la gente le llega un correo cuando fue acreditado el pago de la tarjeta. En la página de SUBE ya en estos días se habilitó un botón para que puedan entrar a sube.paraná.org.ar y ahí en la página donde sacan turnos también pueden realizar lo que es la compra online”.