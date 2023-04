El municipio habilitó la Plaza Sáenz Peña de Paraná

La municipalidad de Paraná habilitó la plaza Sáenz Peña, tras las diversas refacciones que se le realizaron durante un tiempo. Ahora cuenta con baño, renovados juegos, un sitio para calentar agua para el mate con energía solar y también para cargar los celulares.El día soleado y con temperatura cálida hizo que gran cantidad de familias aprovecharan para disfrutar de los nuevos espacios.Un niño, expresó aque “me encanta esta plaza, vivo cerca y vine a jugar”, mientras que otra pequeña señaló: “me gusta mucho esta plaza, vine con mis tíos y mi hermano, salí de la escuela y me trajeron para que me divierta en los jueguitos”.Otra niña indicó que “la plaza tiene cosas nuevas, nada que ver a cómo estaba antes, tiene cosas nuevas y está pintada”.Un chico señaló que “me gusta esta plaza, como quedó. Tanto tardó que casi me muero, pero quedó linda”.Asimismo, una mujer expresó que “la plaza quedó muy hermosa. Vivimos en frente, siempre nos cruzamos. Estábamos esperándola.La inauguración formal de la plaza será el 5 de mayo, según se confirmó aOtra mujer, indicó que “estamos felices porque habilitaron la plaza. Se hizo esperar mucho. Siempre veníamos. Hoy justo pasamos porque veníamos del club, la vimos habilitada y ahora a la tarde nos dimos una vuelta. Nos trajimos algo para comer, el mate y a disfrutar”.“Para nosotros la plaza es como nuestro patio, quedó muy hermosa. Salimos a caminar y a disfrutarla”, dijo otra señora.